Peinlich: Fälschungen bei Hitler-Ausstellung

Haltung statt Wahrheit: Diese Losung gilt in der etablierten Geschichtsschreibung schon längere Zeit. Jetzt kommt heraus: Betrüger haben dem Militärhistorischen Museum in Dresden vor einigen Jahren plumpe Fälschungen untergejubelt. Jetzt kam es zu einer Hausdurchsuchung bei einem Beschuldigten.

Fast 15.000 Euro für Fakes

Wohl im Jahre 2019 hatte das Museum der Bundeswehr serienweise gefälschte Dokumente aufgekauft und 14.900 Euro dafür auf den Tisch gelegt. In erster Linie geht es dabei um angebliche Unterlagen des Hitler-Attentäters Claus Schenk Graf von Stauffenberg, die seither die Wanderausstellung „Der Führer Adolf Hitler ist tot“ wesentlich mitgetragen haben.

Die Staatsanwaltschaft ist dem Fall seit 2021 auf der Spur und hat nun bei einem 51-jährigen Verdächtigen aus Neubrandenburg sechs Schreibmaschinen, Tinte, Stempelfarbe und altes Papier sichergestellt. Es soll möglicherweise Mittäter geben.

Polizei und Staatsanwaltschaft Dresden teilten in diesem Zusammenhang jetzt mit:

„Im Ergebnis erfolgter umfangreicher Untersuchungen durch einen Sachverständigen des Landeskriminalamtes Sachsen ist davon auszugehen, dass es sich zumindest bei 24 vom Militärhistorischen Museum in Dresden angekauften Schriftstücken mit hoher Wahrscheinlichkeit um Fälschungen handelt.“

Die entsprechende Ausstellung wurde von Juli bis Dezember 2019 in wechselnden Städten präsentiert, ohne dass Verdacht geschöpft worden wäre. Nachdem die Fakes dann auch im Begleitkatalog gezeigt wurden, kamen erste Zweifel auf, und die Ermittlungen begannen.

Sorge um Werteorientierung

Der MDR jammert: Die Erinnerung an die Hitler-Attentäter gelte „heute als zentraler Bezugspunkt in der Werteorientierung der Bundeswehr, jährlich wird in Gedenkfeiern an ihre Tat erinnert“.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte im Mail 2020 die allgemeine Stoßrichtung bundesdeutscher Erinnerungskultur vorgegeben:

„Es gibt kein Ende des Erinnerns. Es gibt keine Erlösung von unserer Geschichte. Denn ohne Erinnerung verlieren wir unsere Zukunft. Nur weil wir Deutsche unserer Geschichte ins Auge sehen, weil wir die historische Verantwortung annehmen, nur deshalb haben die Völker der Welt unserem Land neues Vertrauen geschenkt. (…) Die deutsche Geschichte ist eine gebrochene Geschichte – mit der Verantwortung für millionenfachen Mord und millionenfaches Leid. Das bricht uns das Herz bis heute. Deshalb: Man kann dieses Land nur mit gebrochenem Herzen lieben.“

Die etablierte Sicht auf unsere Geschichte bekommt Risse nicht nur durch immer neue Fälschungen und Ungereimtheiten, sondern auch durch den Kriegskurs, den die Mächtigen fahren. Es kann doch wohl nicht sein, dass die ganze Schuld- und Sühnepropaganda am Ende zu der Erkenntnis führt, dass jetzt wieder deutsche Kampfpanzer gegen Russland eingesetzt werden sollen.

