Parteigründung: Wagenknecht legt los

Sahra Wagenknecht hat eingeräumt, die Gründung einer Partei voranzutreiben. Ist das die Chance, Rechte und Linke zu vereinen? Da kommt das neue Buch von Erfolgsautor Manfred Kleine-Hartlage, „Querfront. Die letzte Chance der deutschen Demokratie“, exakt zur richtigen Zeit. Hier mehr erfahren.

Die Welt schrieb jetzt: „Die Zeichen mehren sich, dass Linke-Politikerin Wagenknecht die Gründung einer Partei plant. Hinter den Kulissen werden längst Details ausgelotet.“

„Das wäre vernünftig“

In erster Linie beruft sich das Springer-Blatt auf ein Gespräch zwischen Wagenknecht und dem Chefredakteur der Freien Presse in Chemnitz Ende April. Dort sagt sie: „Es gibt ganz viele Menschen – das merke ich an den Resonanzen; an den Mails, die ich bekomme; das sagen auch Umfragen –, die fühlen sich von keiner Partei mehr vertreten.“

Es sei problematisch, wenn ein wesentlicher Teil der Bevölkerung nicht mehr repräsentiert werde. Sodann stellt Wagenknecht ihre Position klar:

„Also wäre es ja vernünftig, wenn da eine Kraft entstünde.“

Nach Welt-Informationen gebe es zwar bisher keine endgültige Entscheidung –„auch wenn die Tendenz Richtung Parteigründung zu gehen scheint“. Glaubt man dem Blatt, gehe es derzeit vor allen Dingen um rechtliche, organisatorische, finanzielle und personelle Fragen und auch um die Erfolgsaussichten.

„Wenn die Linke sich völlig neu aufstellen würde, mit attraktiven Köpfen an der Parteispitze und einem vernünftigen Kurs, würde ich alle Überlegungen zu einer Neugründung sofort einstellen“, sagt Wagenknecht, um hinzuzufügen: „Aber ich sehe das nicht. Die Mitgliedschaft der Linken hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert.“ Hauptproblem sei, dass eine Linke grüner als die Grünen sein wolle und sich mit „woken Lifestyle-Themen“ beschäftigt, wofür es keine ausreichende Wählerbasis gebe.

Guérot ist dabei

Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot, die zuletzt für Regierungskritik rund um die Themen Krieg und Corona Kopf und Kragen riskierte, sorgt für Druck:

„Wenn Sahra Wagenknecht eine Partei gründet, wäre ich dabei.“

Guérot führt aus: „Meiner Meinung nach braucht es eine politische Kraft, eine Partei der Vernunft, die nicht Ideologie oder Moral in den Mittelpunkt stellt, sondern Sachargumente.“ Sie fügt hinzu: „Eine Partei für eine bürgerliche Mitte, die unzufrieden ist mit dieser von Moral geprägten Politik. Eine Partei für Freiheit, Frieden, Vernunft.“

Es müsse darüber hinaus endlich Schluss mit „moralischer Ausgrenzung“ sein. Es gebe nämlich eine Tendenz, aus Angst vor „Beifall von falscher Seite“, bestimmte Positionen zu meiden. Man gelte ansonsten rasch als „rechts“. Durch diese Stigmatisierung sei „eine politische Leerstelle“ entstanden, die gefüllt werden müsse, „und bei der ich großes Wählerpotenzial sehe.“

Die heikle Frage

Selbst der Welt fällt hier allerdings auf: „Genau dieser Punkt aber wirft eine heikle Frage auf: Wo endet Wagenknechts eigene Toleranz? Wen will selbst sie nicht in ihrer Partei haben?“

In seinem „Querfront“-Buch schreibt Manfred Kleine-Hartlage:

„Es gibt nur noch eine einzige, winzige Chance, den endgültigen Untergang der Demokratie in Deutschland zu verhindern, und das ist die Zusammenarbeit der linken und der rechten Opposition: nicht, weil die oppositionellen Kräfte sich untereinander ideologisch einig wären, sondern weil sie es genau nicht sind.“

Und weiter: „Einig dürften sie sich aber in dem Wunsch sein, wieder in einem Land zu leben, in dem politische Konflikte mit Argumenten ausgetragen werden, nicht mit diversen Spielarten der Ausgrenzung und Einschüchterung bis hin zum Terror; in einem Land, das sich nicht als Handlanger einer imperialistischen Großmacht missbrauchen lässt und deshalb zum Frieden in Europa beitragen kann; in dem die Prinzipien des Rechtsstaates wieder gelten; in einem Land, das unter anderem deswegen fähig ist, seine Probleme in Angriff zu nehmen und sich eine Zukunft aufzubauen!“

Die Welt erinnert in diesem Zusammenhang auch an die COMPACT-Dezemberausgabe mit Wagenknecht auf der Titelseite oder an Einladung von Björn Höcke, AfD -Landesvorsitzender inThüringen., Wagenknecht möge doch in die AfD eintreten.

Was die Wagenknecht-Erfolgsaussichten angeht, spekuliert die Welt: „Im kommenden Jahr ist Europawahl. Das Prinzip der Landeslisten gibt es da genauso wenig wie eine Sperrklausel. Selbst wenn einer Wagenknecht-Partei also bis Ende des Jahres noch einiges an Unterbau fehlen würde, könnte die Europawahl zur Startrampe werden.“

Ohne die Kraft von rechts kann Wagenknecht allerdings nicht gewinnen. Das ergibt sich auch aus dem Buch „Querfront! Die letzte Chance der deutschen Demokratie“. Auf 224 Seiten redet Manfred Kleine-Hartlage hier verstockten Linken ins Gewissen, aber auch der in vielen Teilen zu staatsfrommen Rechten. Hier bestellen.