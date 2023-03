Oscar-Regen für deutschen Antikriegsfilm

Der deutsche Antikriegsfilm „Im Westen nichts Neues“ erhielt gestern vier Oscars. Propaganda-Medien wie der Spiegel versuchen Schadensbegrenzung. NEU bei uns ❗️„1918 – Die Tore zur Hölle“. Die verheimlichte Wahrheit zum 1. Weltkrieg. HIER mehr erfahren!



Gleich ein zweifacher Rekord: nie zuvor wurde ein deutscher Spielfilm in Hollywood für neun Oscars nominiert – von denen er vier tatsächlich gewann: als Bester Internationaler Film, für Beste Kamera, Beste Filmmusik und Bestes Szenenbild. Das Antikriegs-Drama „Im Westen nichts Neues“ (nach dem Roman von Erich Maria Remarque) ist der Film der Stunde: In Zeiten medialer Kriegshetze zeigt er das propagandistische Einseifen der Bevölkerung anno 1914 – und das Zerbrechen aller Narrative an der Front: kein Heldentum, kein Sieg, kein Ruhm. Nur Angst, Hunger, Elend, Gemetzel und Tod – sowie die Erkenntnis: Der Feind ist ein Mitmensch, der nur zufällig auf der anderen Seite des Grabens kauert.

Wie die Erstverfilmung (1929) setzt auch das Netflix-Remake auf visuelle Schockwirkung. Bei seinem Kinostart im Herbst versuchten Mainstream-Zeilenschinder, die Parallelen zur aktuellen Opfergang-Narrativen der NATO möglichst zu umschiffen. Heute, nach dem Riesenerfolg bei der Oscar-Verleihung, bemüht sich das Propagandablatt Spiegel um Schadensbegrenzung: Der Autor versichert, dass „der Film aber längst nicht überall“ auf Begeisterung gestoßen sei. Zwar muss er große Zustimmung in Großbritannien und USA einräumen, aber es gebe auch Gegenstimmen, vor allem in Deutschland:

So würden die Änderungen am Roman „heftig kritisiert“. Außerdem habe ein Kritiker genörgelt: „»Im Westen nichts Neues« wirke wie eine aufgepumpte Mini-Serie mit schablonenhafter Moral.“ Mit anderen Worten: Die Macher besitzen nicht die moralische „Flexibilität“ der Propaganda-Medien. – Was für den Film spricht. Aber es geht noch plumper. So reagierte die Berliner Zeitung mit blankem Hass:

„Verglichen mit anderen Filmen die diesen Oscar gewonnen haben, handelt es sich sogar um einen der schlechtesten Filme aller Zeiten.“

Übrigens: bei kulturellen Großveranstaltungen gehört eine Wolodymyr Selenskyi-Ansprache inzwischen zum guten Ton. Auch zur Eröffnung der diesjährigen Berlinale spielte man eine Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten ein. Aber die Oscar-Veranstalter lehnten einen solchen Gastauftritt ab. Das brachte den ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba (41) zum Kochen:

„Ich denke, wenn ‚All Silence on the Western Front‘ einen Oscar als bester ausländischer Film erhält, während Präsident Selenskyj, der kämpft, das Land führt, den größten Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa kämpft, nicht zu den Oscars sprechen darf, wird man kein besseres Beispiel für die Heuchelei von Top-Managern und Produzenten der Filmindustrie finden können“

– sagte Kuleba gegenüber Bild am Sonntag. Außerdem ließ der Außenminister wissen:

„Jeder Ukrainer, selbst der Soldat im Schützengraben, der den russischen Soldaten tötet, der ihn in diesem Moment angreift, will mehr Frieden als der friedfertigste Demonstrant am Brandenburger Tor“

Der Erste Weltkrieg war kein politischer, sondern ein kommerzieller, inszenierter Krieg mit dem Ziel, Deutschland als führende und moderne Wissenschafts- und Wirtschaftsmacht zu zerstören. Fakt ist: Frankreich und England waren bis zum letzten Penny bei US-Banken und Investoren verschuldet. NEU bei uns ❗️„1918 – Die Tore zur Hölle“. Die verheimlichte Wahrheit zum 1. Weltkrieg. HIER mehr erfahren!