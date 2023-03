Orban: „Standen noch nie so kurz vor Weltkrieg“

In Deutschland hämmern Politik und Medien den Bürgern immer wieder ein, dass man überhaupt keine Angst vor einem Welt- oder Atomkrieg haben müsse. Der ungarische Premier Orban sieht dies offenbar anders. Das druckfrische COMPACT-Magazin entlarvt „Die Kriegshexen“ rund um Annalena Baerbock und ihr Treiben. Es lohnt sich! Hier mehr erfahren.



Viktor Orban ist mit seiner nach wie vor russlandfreundlichen Haltung in der EU weitgehend isoliert und muss im Kreis seiner Kollegen für seine maßvolle Haltung oft heftige Kritik einstecken. Nun machte der ungarische Ministerpräsident mit kaum zu überbietender Klarheit deutlich, welche Sorgen ihn umtreiben.

Westen brennt „im Kriegsfeuer“

In einem Interview mit einem staatlichen Radiosender äußerte er:

„Die internationale öffentliche Meinung ist stark gespalten. Der Westen steht auf der einen Seite, der Rest auf der anderen: die Türkei, die arabischen Staaten, China und die afrikanischen Staaten, sie alle fordern Friedensgespräche. Wir waren noch nie so nah dran, dass ein lokaler Krieg zu einem Weltkrieg eskaliert.“

In Europa wären derzeit nur Ungarn und der Vatikan um eine Friedenslösung bemüht. Führende Kräfte der westlichen Welt hingegen würden „im Kriegsfeuer“ brennen und immer zahlreichere und immer gefährlichere Waffen in die Ukraine entsenden. Orban nannte hier ausdrücklich die derzeit in Gang befindliche Debatte über die Lieferung von Kampfflugzeugen. Selbst eine Initiative zur Entsendung von NATO-Soldaten in die Ukraine hält Orban nicht mehr für undenkbar.

Der ungarische Premier sieht die USA wegen des Kriegs in der Ukraine derzeit so stark in der europäischen Politik engagiert wie selten zuvor. Den US-Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr käme deshalb auch mit Blick auf eine mögliche Beendigung des Krieges eine überragende Bedeutung zu.

„Pädo-Propaganda verbannen“

Weiter betonte Orban, dass Ungarn im Streit mit der EU in Fragen des Kinderschutzes keine Abstriche machen werde. Eine Frühsexualisierung von Kindern lehne seine Regierung nach wie vor ab.

Dazu erklärte Orban:

„Wir haben diese Art von Schulungen erfolgreich aus den Schulen verbannt, und jetzt will Brüssel sie wieder einführen. Eltern haben das Recht, von der Regierung zu erwarten, dass sie ihre Kinder schützt, und wir werden Brüssel ganz sicher nicht nachgeben.“

Sollte sich Brüssel in diesem Streit durchsetzen, so Orban, sei mit einer Zunahme der Pädophilie-Fälle zu rechnen. „Gender-Propaganda“ in den Schulen werde man aber nicht dulden.

