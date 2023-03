Uli Hoeneß: ARD und ZDF nerven

Gerade haben GEZ-Medien den Skandal mit geschmierten Journalisten am Hals, da poltert Uli Hoeneß wegen politischer Einseitigkeiten gegen ARD und ZDF. Gut so! COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt“ enthält weitere 100 Argumente gegen die Staatsmedien. Hier mehr erfahren.

Fußball-Weltmeister Uli Hoeneß platzt der Kragen. Bei einem Auftritt in München kritisierte der Ehrenpräsident des FC Bayern die Polit-Einseitigkeiten von ARD und ZDF rund um die Weltmeisterschaft vergangenes Jahr in Katar. Er würde den Öffentlich-Rechtlichen „keine WM-Rechte mehr geben“. Zu sehr hätten die GEZ-Medien Moral gepredigt, statt sich auf den Sport zu konzentrieren, so Hoeneß im Rahmen eines Gesprächs auf der Makler- und Mehrfachagentenmesse in der bayerischen Landeshauptstadt.

Hoeneß spricht aus, was tatsächlich viele Fußballfreunde bei den Übertragungen der WM genervt hatte:

„Da wurde bis zehn Minuten vor dem ersten Spiel über Menschenrechte gesprochen. Die sind natürlich wichtig. Ich bin ein großer Freund der Menschenrechte. Aber irgendwann muss der Moment kommen, an dem es um Fußball geht.“

Mit Grauen erinnern wir uns an die endlosen Diskussionen um Regenbogenbinden, um Kniefälle vor dem Spiel, um „Zeichensetzen“, um Ungarn-Bashing und dergleichen zurück. ARD und ZDF unterboten sich gegenseitig an Einseitigkeiten.

Hayali mischte massiv mit

Ganz weit vorne mit dabei war einmal mehr ZDF-Moderatorin Dunja Hayali. Sie quengelte kurz vor Anpfiff der WM: „Die Haltung Qatars zum Thema Homosexualität ist bekannt. Diese war so, ist so und wird auch (erst mal) so bleiben. Ich finde das, freundlich ausgedrückt, menschenverachtend. Wer glaubt oder geglaubt hat, dass sich das durch die Vergabe der WM geändert hat, glaubt auch an den Weihnachtsmann.“

Über Hayali, die ja nun neuerdings auch noch das ZDF-Sportstudio moderiert, heißt es in „Genug GEZahlt“:

„Aus den vielen Haltungsjournalisten sticht die ZDF-Moderatorin besonders heraus. Hayali ist eine Meisterin der Einseitigkeit. Wem ihr Wohlwollen gilt, steht in ihren Interviews nie zur Debatte. Sie gibt sich bei Gesprächen mit ihresgleichen umschmeichelnd und zustimmend, wird aber manipulativ und suggestiv, sobald ihr Gegenüber auch nur im Verdacht steht, Andersdenkender zu sein. Ihr betreuter Journalismus will nicht informieren, sondern erziehen. Die lesbische Fernsehfrau; Tochter irakischer Eltern, unterstützt mehrere Gruppen aus dem Antifa-Dunstkreis. 2018 wurde ihr das Bundesverdienstkreuz verliehen.“

Uli Hoeneß wird gewiss bei seiner Schelte auch an Dunja Hayali gedacht haben. Jedenfalls ist er selbst Wochen nach Abpfiff der WM in Katar noch immer verstimmt. Die moralinsaure Berichterstattung rund um die jüngste Weltmeisterschaft habe „die Fans in Deutschland um ein wunderbares Erlebnis“ gebracht. Seine Auffassung:

„Mir geht es auf die Nerven, wie sich die Deutschen momentan auf der ganzen Welt gerieren. Wir haben selbst genügend Probleme zu lösen.“

Als Spieler nahm Hoeneß selbst an einer Weltmeisterschaft teil, nämlich der WM im eigenen Land 1974. Er gewann den Titel mit seinen Kameraden. Darüber hinaus zählte er zu den Europameisterschaftssiegern von 1972. Als Manager des FC Bayern ist er legendär. In seine Amtszeit seit 1979 fallen ungezählte Titel. 2014 trat er aufgrund seiner Freiheitsstraße wegen Steuerhinterziehung von allen Funktionen im Verein zurück.

