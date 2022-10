Österreich: Sellner über Proteste gegen Zeltstadt

Am Dienstag kündigte unser Österreich-Korrespondent Martin Sellner eine Demo in dem Örtchen St. Georgen an. Dort hatte die Politik eine regelrechte Stadt aus Asylzelten errichten lassen. Sellner war beim friedlichen Bürgerprotest dabei und berichtet im Video von den Ereignissen.

Nicht nur in Österreich, auch in Deutschland droht eine Wiederholung von 2015. Lesen Sie alles darüber in dem Artikel “Die Grenze brennt” in der brandneuen COMPACT-Ausgabe Krieg gegen Deutschland: Von den Bomben auf Nord Stream bis zur atomaren Erpressung. Das Heft können Sie HIER oder durch das Anklicken des Banners unten bestellen.