Öko-Terror: Anschlag auf Kraftwerk in Brandenburg

Heute gab es wieder einen gezielten Versuch von „Aktivisten“, einen Blackout in Deutschland herbeizuführen. Die Informationen in der COMPACT-Ausgabe “Habeck, der Kaltmacher” öffnen jedem die Augen – auf dass unser Volk sich erhebt, bevor es im Winter kaltgemacht wird… Das Heft ist HIER erhältlich.



Die Stromversorgung in Deutschland ist so labil wie seit Jahren nicht mehr, da zu wenige Kraftwerke am Netz sind. Viele Experten befürchten deshalb ohnehin schon einen Blackout. Nun steigt die Gefährdung auch noch durch Attentate von Klima-„Aktivisten“.

Diese blockierten heute Gleis- und Förderanlagen sowie den Kohlebunker des brandenburgischen Kraftwerks Jänschwalde. Die Polizei begann daraufhin, die besetzten Bereiche zu räumen. Der in Cottbus ansässige Kraftwerksbetreiber LEAG – es handelt sich um den zweitgrößten deutschen Stromerzeuger – teilte heute mit, dass er gezwungen gewesen sei, zwei der vier Kraftwerksblöcke vom Netz zu nehmen. Das Unternehmen sprach von einem „Angriff auf die Versorgungssicherheit“.

„Klima-Extremisten das Handwerk legen“

Die Besetzer von der Gruppe „Unfreiwillige Feuerwehr“ sind nun natürlich mächtig stolz auf ihre Tat. „Wir nehmen hier und heute den Kohleausstieg selbst in die Hand“, hieß es aus den Kreisen der „Aktivisten“.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) äußerte:

„Wer für seine Weltanschauung absichtlich andere in Gefahr bringt, ist kein Aktivist, sondern ein Verbrecher. Darauf muss der Rechtsstaat mit empfindlichen Strafen reagieren.“

Den „Klima-Extremisten“, so Stübgen weiter, müsse „das Handwerk gelegt“ werden. Schöne Worte, mit denen allerdings leider verdeckt wird, das bislang so gut wie überhaupt nicht gegen Gruppen vorgegangen wird, die Anschläge auf die kritische Infrastruktur in Deutschland unternehmen. Ganz im Gegenteil: Die Straftäter werden zu zivilgesellschaftlichen Helden hochgejubelt und verfügen mit den Grünen über einen denkbar starken und einflussreichen Arm in den Ministerien und den Parlamenten.

Die Informationen in der COMPACT-Ausgabe “Habeck, der Kaltmacher”) öffnen jedem die Augen – auf dass unser Volk sich erhebt, bevor es im Winter kaltgemacht wird… Das Heft ist HIER erhältlich.

Hier eine Übersicht über das 12-seitige (!) Titelthema von COMPACT 8/2022 “Habeck – Der Kaltmacher. Morgenthaus williger Vollstrecker”:

Der Kaltmacher

Wie Habeck uns in einen Hungerwinter führt. Robert Habeck warnt für den Winter vor einem „Alptraum-Szenario“. Schuld daran ist nicht der russische Präsident, sondern er selbst: der grüne Wirtschaftsminister.

Morgenthaus williger Vollstrecker

Deindustrialisierung nach historischem Vorbild: Robert Habeck nutzt die Ukraine-Eskalation, um endlich die Deindustrialisierung und Verarmung Deutschlands durchzusetzen. Dabei folgt er einem Plan der US-Besatzer von 1944/45.

Atomkraft? Ja bitte!

Nur mit AKWs kommen wir über den Winter – aber die ideologiebesoffenen Grünen mauern.

Der Tod der Schweinswale

Habeck und sein Frackinggas vernichten die Natur: In der Ostsee ist die einzige deutsche Walart bedroht, seit das Meer für den Bai von Flüssiggas-Terminals aufgewühlt wird.

Unbezahlbar!

Die Mega-Inflation auf einen Blick: Eine solche Preissteigerung gab es seit 50 Jahren nicht mehr – und der Großhandel hat noch gar nicht alle Mehrkosten an die Supermärkte weitergegeben.

Jetzt hier bestellen: “Habeck – Der Kaltmacher. Morgenthaus williger Vollstrecker”