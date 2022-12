Nur heute: 50% auf Christoph Heins „Gegenlauschangriff”

Christoph Hein, Star-Autor und gefeierter Chronist deutsch-deutscher Geschichte, vergegenwärtigt in „Gegenlauschangriff“ die DDR und die BRD in persönlichen Erzählungen. Wir bieten Ihnen dieses literarische Meisterwerk Werk um 50 Prozent reduziert an – für nur 7 Euro (statt 14 Euro). Aber nur heute, 20.12.2022, bis 24 Uhr. Jetzt zuschlagen!

Er gehörte zu den Star-Autoren der DDR, stand in einer Reihe mit Heiner Müller, Christa Wolf oder Peter Hacks: Christoph Hein. Heute gilt er als Chronist deutsch-deutscher Verhältnisse, als präziser Sezierer einer einst geteilten Nation, die noch immer nicht richtig zusammengefunden hat – und als fulminanter Geschichtenerzähler.

Hein, der bislang vorrangig die Geschichten anderer erzählt hat, berichtet in „Gegenlauschangriff“, zu seinem 75. Geburtstag, von seinen persönlichen Erlebnissen: davon, wie der Vater eines Freundes namens Thomas Brasch diesen verraten hat.

Von einem Regisseur, der „das Leben der anderen“ verfilmt hat und dabei von Hein mehr über dieses Leben erfahren wollte. Von Zensur und Reise(un)freiheit, und schließlich davon, wie all das Geschichte wurde.

Christoph Hein nimmt die deutsch-deutschen Verhältnisse dieses Mal anders in den Blick: anhand persönlicher Erlebnisse, die mal komisch sind, mal bitter, und manchmal beides zugleich. In einem Interview zu diesem Buch gestand der Autor ein, er habe sich längst daran gewöhnt, ein Außenseiter zu sein. Andernfalls würde ihm etwas fehlen.

Nein, Christoph Hein hat nie mit den Wölfen geheult, weder vor noch nach der Wende. Davon legt dieses Buch Zeugnis ab. Der Rezensent der Sächsischen Zeitung urteilte über „Gegenlauschangriff“:

„Auch in den bitteren und bizarren, komischen und tragischen Anekdoten bleibt Christoph Hein seinem Credo treu. Er ist unbequem und obrigkeitskritisch. (…) Dem Schwung und Schabernack dieser Erinnerungen ist anzumerken, dass mit dem Chronisten der deutsch-deutschen Verhältnisse weiterhin zu rechnen sein wird.“

