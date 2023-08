Nord Stream Krimi: US-Hubschrauber am Tatort

Seymour Hersh hat mit seinem „Nord Stream Krimi“ brisante Insiderinformationen eines CIA-Whistleblowers zusammengetragen und aufgezeigt, „wie die US-Regierung die Pipelines sprengen ließ“ (so der Untertitel des von COMPACT erstmals auf Deutsch veröffentlichten Hersh-Werkes).

Nun haben Hersh Recherchen an einem wichtigen Punkt eine Präzisierung erfahren. Die brisanten Informationen wurden uns von einem ehemaligen NATO-Luftwaffenoffizier übermittelt: eine Analyse des Luftverkehrs im Anschlagszeitraum. Demnach hat „Flightradar24“ keine Flugbewegungen einer norwegischen Boeing P-8 in der Nacht vom 25. zum 26. September 2022 Richtung Bornholm aufgezeichnet – eine solche Maschine soll nach Hershs Recherchen die zuvor platzierten Bomben mittels Sonarboje gezündet haben. Es ist zwar möglich, dass es diese P-8 dennoch gegeben hat – sie hätte aber mit ausgeschaltetem Transponder fliegen müssen, was bei Nacht die Gefahr von Zusammenstößen bergen würde. Verdächtig ist vielmehr der Bornholm-Flug einer US-amerikanischen P-8, die allerdings erst eine Stunde nach der ersten Explosion am Tatort eintrifft (wir berichteten hierzu) und vor allem eines US-amerikanischen Hubschraubers Sikorsky MH-60R Seahawk mit der Kennung VVHG725. Das „Flugzeug-Lexikon“ informiert: „Dieser Hubschrauber ist neben den 25 seitlich ausstoßbaren Sonarbojen mit dem neuen AN/AQS-22-Tauchsonar ausgestattet (…).“

Diese Maschine war exakt zum Zeitpunkt der ersten Sprengung am 26.9.2022 um 2:03 Uhr nordwestlich der Danziger Bucht und damit unweit vom Tatort und taucht bei der zweiten Sprengung um 19:03 Uhr ebenfalls wieder dort auf. Kurz und gut: Der VVHG725 ist der bisher heißeste Kandidat für den sprichwörtlichen „rauchenden Colt“. Darüber hinaus müssen die P-8 und ein damit kommunizierendes U-Boot näher beleuchtet werden. COMPACT bleibt am Ball.

