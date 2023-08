Unsere Geschichte soll zu einem Verbrecheralbum umgeschrieben werden. Das beginnt schon bei den Germanen – und findet derzeit seinen vorläufigen Höhepunkt in der Kampagne gegen Rammstein. Warum der Mainstream wirklich gegen die ostdeutsche Kultband mobil macht – und was das mit Deutschfeindlichkeit zu tun hat, lesen Sie in der druckfrischen September-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema „Feindbild Deutsche – Von den Germanen bis Rammstein“. Wir gehen der Sache auf den Grund! Hier mehr erfahren.

Die gute Nachricht zuerst: Wir Deutsche sind das beliebteste Volk auf der Welt! Jedenfalls, wenn man die ganz normalen Menschen befragt. Egal ob Schwarzer, Weißer, Roter oder Gelber – alle schwärmen von Germany. Bei den jährlichen Umfragen der BBC lag unser Volk immer wieder auf dem ersten Platz, zum Beispiel von 2008 bis 2011.

Ganz anders sieht es aus, wenn man sich die Haltung der globalen Eliten zu Deutschland anschaut. Taktgeber sind hier die Briten, deren Upper Class gerne bei Partys mit Hakenkreuz-Kostümen aufläuft – etwa Formel-1-Boss Bernie Ecclestone oder Prinz Harry.

Aus Großbritannien stammte auch einer der widerlichsten antideutschen Propagandisten: Sir Robert Vansittart (1881–1957), Unterstaatssekretär im Foreign Office und vor allem in den 1930er Jahren eine Art graue Eminenz der britischen Außenpolitik.

Er war Ende des Ersten Weltkriegs 1919 Mitglied der englischen Delegation bei den sogenannten Friedensverhandlungen in Versailles und trat dort als Verfechter drakonischer Vertragsbedingungen zur Demütigung der Besiegten auf.

Scharfmacher Vansittart wütete in seinen Schriften nicht nur gegen die zeitgenössischen Deutschen, sondern zog auch eine Verbindung zu ihren germanischen Vorfahren:

„Der erste deutsche Nationalheld, der seinen Namen selbst zu einem Symbol für Treulosigkeit gemacht hat, war Hermann im Jahre 9. Die Jahrhunderte vergingen und brachten uns Hermann Göring. Der erste Hermann war ebenso ein Betrüger wie der spätere.“

Oder: „Wo immer die Deutschen auftauchen, rotten sie die Kultur aus.“ Er verglich unser Land mit einem Würgevogel: „Diese Gier nach Weltherrschaft wirkt in den Deutschen seit Generationen.“ Denn:

„Der Deutsche war immer der Barbar, (…) der Bewunderer des Krieges, der Feind – heimlich oder offen – der Menschenfreundlichkeit, des Liberalismus und der christlichen Zivilisation; und das Hitler-Regime ist kein zufälliges Phänomen, sondern die logische Konsequenz der deutschen Geschichte.“

Der ewige Deutschenhass

Den ewigen Deutschenhass im Stile eines Vansittart und seiner Epigonen (darunter etwa ein Daniel Goldhagen, aber auch Deutsche selbst, wie der Historiker Fritz Fischer und Zigarettenerbe Jan-Philipp Reemtsma)

Wir gehen der Sache auf den Grund und zeigen, wie wir Deutschen nicht erst seit Hitler, sondern schon seit über 100 Jahren von bestimmten Kreisen dämonisiert und diffamiert werden.

Was steckt hinter dem Antigermanismus der Deutschenhassen diesseits und jenseits des Atlantiks, warum wurde unser Volk schon vor dem Ersten Weltkrieg als Störfaktor angesehen, den es auszulöschen gilt?

Welche Ausprägungen hatte das „Feindbild Deutsche“ in den vergangenen Jahrzehnten – auch und gerade in Hollywood –, und wer sind die Deutschen, die fröhlich in den Hass auf ihr eigenes Volk einstimmen.

Wir reißen den Antideutschen die Maske vom Gesicht und zeigen, wer es nicht gut mit unserem Land und unserem Volk meint. Und Sie erfahren, was das alles mit der aktuellen Kampagne gegen teutonischen Kultur-Exportschlager Rammstein zu tun hat.

