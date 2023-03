Nie vergessen: NATO-Krieg gegen Jugoslawien

Am 24.März 1999 begann die NATO völkerrechtswidrig mit der Bombardierung Jugoslawiens. In Deutschland war es vor allem der „Krieg der Grünen“. Eine gleichnamige COMPACT-Sonderausgabe erinnert an die Kriegsverbrechen des Nordatlantikpakts – sie waren ein Türöffner für die folgenden Aggressionen gegen souveräne Staaten.

Der Krieg der Grünen

„Noch nie haben so wenige so viele so gründlich belogen wie die verantwortlichen Politiker die Bevölkerung während des Kosovokrieges“ – so 1999 die Kritik von Willy Wimmer (CDU), ehemals Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium und mit Kanzler Helmut Kohl an den Verhandlungen zur Wiedervereinigung beteiligt.

Wimmer blieb ein einsamer Rufer in der Wüste. Die Parteien, alle Leitmedien und die erdrückende Mehrheit der Öffentlichkeit standen damals wie ein Mann hinter dem elfwöchigen Krieg, obwohl es der erste in der Geschichte der Bundeswehr war und er ganz offensichtlich das Grundgesetz wie das Völkerrecht brach: Ersteres erlaubt nur einen Verteidigungseinsatz unserer Streitkräfte – aber Jugoslawien hatte Deutschland nicht angegriffen. Zweiteres erfordert für jedes militärische Eingreifen die Zustimmung des UN-Sicherheitsrates – diese lag jedoch nicht vor.

Während bei den westlichen Aggressionen gegen den Irak 1991 und 2003 bis zu einer halben Million Menschen in Berlin und anderswo demonstrierten, waren es 1999 bestenfalls ein paar Tausend Serben und versprengte Friedensbewegte. Der Grund für das Desinteresse: Es war der Krieg der Grünen. Die einstige Hauptpartei des Pazifismus hatte die Seiten gewechselt und ihre Anhänger mitgezogen. Wäre Kohl zu dieser Zeit noch Regierungschef gewesen, hätte Joschka Fischer das gesamte linke Lager zum Megaprotest vor den Reichstag geführt. Als Vizekanzler aber wollte er beweisen, dass er Bombenwerfen noch besser beherrscht als Steinewerfen.

SPD-Kanzler Gerhard Schröder trug den Überfall der NATO auf einen souveränen Staat voll mit, spielte seine Bedeutung aber herunter: „Wir führen keinen Krieg“, heuchelte er in seiner Fernsehansprache zum Angriffsbeginn am 24. März 1999. Emotionale Durchschlagskraft bekam die militaristische Propaganda jedoch erst durch die Grünen – ihr Verdienst war es, das Töten Unschuldiger antifaschistisch zu legitimieren: Man müsse dem serbischen Hitler aka Slobodan Milosevic entgegentreten und ein Auschwitz im Kosovo verhindern. Ein Modell wurde etabliert: Zum ersten Mal schwangen die Grünen die Nazikeule und erzwangen damit einen spektakulären Politikwechsel. Und zum ersten Mal wurden fehlende Fakten durch moralischen Overkill ersetzt: Die Fischermen sprachen von Hunderttausenden ermordeten Albanern und beschuldigten jeden, der Beweise für die Fake News sehen wollte, der Komplizenschaft.

Die großen Gewinner der Zerschlagung Jugoslawiens durch die NATO waren die Moslems. Dem von ihnen dominierten Albanien konnten sie seit den 1990er Jahren zwei weitere Staaten hinzufügen: Bosnien-Herzegowina und das Kosovo. Auch in Mazedonien darf seit 2001 die Partei der Terrororganisation UCK mitregieren. Der Islam, der auf dem Balkan seit 1945 weitgehend unter Kontrolle war, ist wieder eine Macht geworden, die an die Pforten der EU klopft. Hunderttausende Mohammedaner aus Bosnien und dem Kosovo haben in den letzten 25 Jahren in Deutschland Asyl gefunden. Von den Grünen als arme Opfer verhätschelt, ist ihre Diaspora zum Reservoir für den kriminellen Bodensatz in den Ghettos unserer Städte geworden.

Warum die Serben das Hassobjekt der islamophilen Grünen waren, erklärt sich leicht: Dieses Volk, in den Jahrhunderten osmanischer Unterdrückung sensibilisiert, spürte in den 1980er Jahren die Gefahr eines neuen Dschihad als erstes. Mit der Nachgiebigkeit gegenüber den Jüngern des Propheten, die in den späten Tito-Jahren um sich griff, wollten sie unter ihrem neuen Anführer Milosevic Schluss machen. Sie kämpften über zehn Jahre gegen die moslemische Expansion – und verloren, weil sich der Westen mit ihren Feinden verbündete. Ist es ein Wunder, dass das Millionenheer der Asylforderer im Herbst 2015 über die Balkanroute kam – über den Weg, der 1999 freigebombt wurde?

(Entnommen aus COMPACT-Spezial „Der Krieg der Grünen“. Hier bestellen)