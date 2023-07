NICHT VERPASSEN: Das Höcke-Interview bei COMPACT-TV

Wird er Deutschlands erster patriotischer Ministerpräsident? Björn Höcke sprach mit COMPACT-TV über den Sommer der AfD und seine Chancen bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr in Thüringen. Das Interview mit ihm können Sie morgen auf unserem Youtube-Kanal ab 18 Uhr als Live-Premiere sehen.

Diese Umfrage versetzte das Establishment in Panik wie keine andere: Laut Infratest Dimap würden derzeit 34 Prozent der Thüringer bei der im kommenden Jahr anstehenden Landtagswahl AfD wählen. Damit liegt die patriotische Partei im grünen Herzen Deutschlands mit dem riesigen Vorsprung von 13 Prozent auf die zweitplatzierte CDU, für die 21 Prozent ermittelt wurden, vorne.

Hoffnung bei den Wählern, Panik bei den Etablierten

Der Vater dieses politischen Wunders ist der Thüringer AfD-Fraktions- und Parteivorsitzende Björn Höcke. Er ist der am heißesten diskutierte Politiker in Deutschland – und gilt vor allem im Osten für viele als Hoffnungsträger für eine politische Wende. Altparteien und Leitmedien dagegen verteufeln ihn nach Kräften und sehen gleichzeitig den Landtagswahlen in Thüringen im kommenden Jahr mit größer werdenderSorge entgegen.

Das hat gute Gründe: In den neuen Bundesländern ist die AfD schon vor Jahren zur stärksten Partei aufgestiegen und beweist nun sogar, dass sie bei Landrats- und Bürgermeisterwahlen absolute Mehrheiten holen kann. Ausgerechnet der früher auch vom Meuthen-Flügel seiner eigenen Partei verteufelte Höcke war bei dieser Aufstiegsgeschichte das das bekannteste Zugpferd seiner Partei.

Lufthoheit über den Marktplätzen

Björn Höcke, ein ehemaliger Geschichtslehrer, hat das sicherlich auch deswegen erreicht, weil er ein leidenschaftlicher und charismatischer Redner ist, der es geschafft hat, eine bedeutende Anhängerschaft auf den Marktplätzen von Erfur, Weimar, Gera oder Eisenach zu gewinnen. Seine Fähigkeit, seine Botschaften leidenschaftlich zu vermitteln, hat dazu beigetragen, dass er von vielen Menschen als engagierter und überzeugender Politiker und eben gerade nicht als Extremist wahrgenommen wird.

Ein Aspekt, der Björn Höcke von seinen Konkurrenten um das Amt des Ministerpräsidenten unterscheidet, ist seine Betonung der Bedeutung nationaler Identität. Die Sorge um die Bewahrung der eigenen Identität ist für viele Wähler insbesondere in Zeiten einer völlig unregulierten Massenzuwanderung von großer Bedeutung. Außerdem hat der Bornhagener in der politischen Arena Themen angesprochen hat, die von etablierten Parteien oft vernachlässigt wurden.

Spannende Fragen

Wie geht es weiter mit der auf einem beispiellosen Erfolgskurs befindlichen AfD? Traut sich Björn Höcke den Job in der Erfurter Staatskanzlei, der nun möglicherweise auf ihn zukommt, zu? Mit welchen Kräften im Landtag könnte er sich eine Zusammenarbeit vorstellen? Diese und andere Fragen werden in dem Interview mit Björn Höcke behandelt, das morgen um 18 Uhr bei COMPACT-TV ausgestrahlt wird.

