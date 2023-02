Neue Zahlen: Wer plünderte im Ahrtal?

Während der Flutkatastrophe im Sommer 2021 kam es zu würdelosen Plünderungen im Ahrtal. Jetzt ist klar: Die Täter waren zumeist Ausländer. Im aktuellen COMPACT-Magazin wird gewarnt: „Berlin ist überall“. Endlich kommen die Fakten auf den Tisch! Hier mehr erfahren.

Wer könnte die Bilder aus dem Ahrtal je vergessen?! Eine von Politik und Medien sträflich unterschätzte Hochwasser-Katastrophe verwüstete 2021 ganze Landstriche in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Die Ahr überschwemmte die Ufergebiete, der Starkregen führte zu verheerenden Verwüstungen und Sturzfluten, die 180 Menschen in den Tod rissen.

Hunderte Fälle aktenkundig

Während Verzweifelte trauerten und dennoch einander halfen sowie bis zur Erschöpfung anpackten, kam es in diesen fürchterlichen Stunden und Tagen auch zu Plünderungen und Einbrüchen. Hunderte solcher Fälle sind aktenkundig, die Dunkelziffer enorm.

Die AfD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag hatte bereits im August des vorigen Jahres von der Landesregierung wissen wollen, wer für diese unverschämten Plünderungen und Diebstähle verantwortlich ist. Wer also sind die Täter? Erst jetzt hat der grüne Justizminister Benjamin Limbach eine Antwort vorgelegt. Und siehe da – es handelt sich zu einem Großteil um nichtdeutsche Tatverdächtige.

Der nordrhein-westfälische CDU-Fraktionsvize Gregor Golland kritisierte nach Bekanntwerden der Zahlen, es sei „schlimm, dass so viele, insbesondere offenbar ausländische Straftäter die Flutkatastrophe zur persönlichen Bereicherung genutzt haben“. Er lässt sich wie folgt zitieren:

„Wer so handelt, gehört hart bestraft und hat sein Gastrecht verwirkt.“

Zu den Zahlen: Die Polizei registrierte insgesamt 1.057 solcher Fälle, weniger als die Hälfte konnte aufgeklärt werden. Schwerpunkt waren demnach Eigentumsdelikte, also Straftaten, die geeignet waren, die Notsituation der Bevölkerung schamlos auszunutzen. Erfasst sind zudem Unterschlagungen, Raubüberfälle und Plünderungen von Auslagen in Geschäften. Teilweise geht es auch um schwere Diebstähle in Hotels, Geldinstituten oder rund um Baustellen.

Unser Geschenk 🎁 für Sie: Asyl-Tsunami, Kriegsgefahr und Energiekrise – Deutschland steht am Abgrund, doch die öffentlich-rechtlichen Medien beschönigen, schweigen, vertuschen oder verdrehen die Tatsachen. In COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt – Argumente gegen die Staatsmedien“ zeigen wir, wie ARD, ZDF & Co. tricksen, fälschen und hetzen. Diese Ausgabe, die im Handel sonst 9,90 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis Dienstag (28. Februar 2023, 24 Uhr) ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt“.

Aus der Antwort auf die AfD-Anfrage geht hervor: 632 Eigentumsdelikte sind verzeichnet. Von den 275 identifizierten Tatverdächtigen besaßen 196 keinen deutschen Pass, darunter 92 rumänische Staatsbürger, 13 Türken, zwölf Bulgaren, zwölf Serben und acht Syrer. In zwei Fällen wurden die Beschuldigten kurdisch-libanesischen Clans zugeordnet.

Abschiebungen: Keine

Bei den weiteren 425 Straftaten und 350 Tatverdächtigen geht es zumeist um Brandstiftung, Körperverletzung, Subventions- und Sozialleistungsbetrug sowie um Veruntreuungen und Umweltdelikte. Bisher wurden insgesamt 48 Personen wegen Untaten in diesem Zusammenhang verurteilt und einige Strafbefehle erteilt. Abgeschoben wurde niemand.

Auch hier zeigt sich: Deutschland versinkt im Multikulti-Chaos. Die aktuelle Ausgabe des COMPACT-Magazins bringt es auf den Punkt:

„Nahezu sämtliche Probleme sind hausgemacht, allen voran die Masseneinwanderung und die Überfremdung ganzer Straßenzüge, Viertel, Stadtteile. Parallelgesellschaften entwickeln sich zu Brutstätten der Kriminalität. Folgen sind Gewaltorgien wie zum Jahreswechsel, aber auch alltäglich präsente organisierte Kriminalität und das Treiben der berüchtigten Clans.“

Die Zahl der Plünderungs-Opfer im Ahrtal beziffert die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen übrigens auf 670 Personen, darüber hinaus wurden 376 Institutionen und Unternehmen geschädigt. „Der Schaden mit Bezug auf die Flutkatastrophe beträgt 1,814 Millionen Euro“, heißt es in der Antwort auf die AfD-Anfrage. Die Not der Menschen für Plünderungen und Diebstähle zu missbrauchen, sei „mit das Schäbigste und Niederträchtigste, was ich mir vorstellen kann“; gibt sich SPD-Landrat Markus Ramers aus dem Kreis Euskirchen denn auch empört.

Andreas Keith von der AfD-Fraktion NRW kann es nicht fassen:

„Nicht nur schaffen die Ausländerbehörden, aufgrund fehlenden politischen Willens oder der gesetzlichen Möglichkeiten, die Diebe nach Verurteilung nicht außer Landes, sondern es gibt auch keine Bemühungen seitens der Regierung, die Schäden durch Sonderzahlungen auszugleichen.“

Angeblich sei in 45 Fällen die jeweilige Abschiebung der Straftäter geprüft worden, rechtfertigt sich das zuständige NRW-Ministerium. Die rechtlichen Hürden aber seien letztlich dann doch zu hoch gewesen.

Wissen, was Massenmedien verschweigen: Das COMPACT-Magazin „Berlin ist überall“ befasst sich ausführlich mit dem Multikulti-Chaos in Deutschland. Jetzt bestellen.