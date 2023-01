Neue Umfrage: Kein Vertrauen in Scholz & Co.

Deutsche haben Parteien satt! Das Vertrauen sinkt und sinkt. In seinem Buch „Scheindemokratie“ beleuchtet der Ex-AfD-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Müller die Ursachen und analysiert, warum sich die AfD deutlich besser aufstellen müsste und könnte. Hier bestellen.

Es sind dramatische Zahlen, die das Meinungsforschungsinstitut forsa im Rahmen des jährlichen „Trendbarometers“ präsentiert. Demnach haben nur noch 17 (!) Prozent der Bundesbürger Vertrauen in hiesige politische Parteien, im Osten der Republik sind es gar nur 11 Prozent. Zur Erinnerung: Erst kürzlich hatten die Meinungsforscher von Allensbach veröffentlicht, dass lediglich 12,6 Prozent der Bürger mit dem Funktionieren der Demokratie in Deutschland „sehr zufrieden“ sind, im Osten gar nur 5,5 Prozent.

Vertrauenseinbruch

Einen drastischen Vertrauenseinbruch erlebt vor allem der Bundeskanzler, obwohl sich die Menschen in Krisenzeiten eigentlich an den jeweiligen Machthaber klammern. Scholz aber bricht diesen Trend mühelos. Ihm vertrauen noch 33 Prozent. Das ist ein Rekord-Rückgang um 24 Prozent innerhalb eines Jahres. Zum Vergleich: Die nicht gerade beliebte Angela Merkel erreichte noch in den letzten Jahren ihrer Kanzlerschaft Werte zwischen 50 und 75 Prozent.

Nur noch der Bundespräsident selbst genießt das Vertrauen einer Mehrheit (63 Prozent). Doch auch er hat in den vergangenen Monaten zweistellig verloren. Vor einem Jahr vertrauten dem Steinmeier noch 75 Prozent.

Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen: Die aufgeblähte Volksvertretung der Deutschen, das Hohe Haus, der Bundestag, genießt lediglich das Vertrauen von 37 Prozent der Bürger; ein Rückgang um 13 Prozent. Die Europäische Union, ein Lieblingskind unserer Polit-Elite, verliert nochmals sieben Prozent und liegt jetzt bei noch 31 Prozent, die dieser Institution Vertrauen schenken.

Nur noch eine Minderheit der Deutschen vertraut zudem der Bundesregierung (34 Prozent), den Stadt- und Gemeindeverwaltungen (43 Prozent), den Gemeindevertretungen (43 Prozent), den Bürgermeistern bzw. Oberbürgermeistern (44 Prozent) oder den Landesregierungen (46 Prozent). Welch ein Armutszeugnis!

Müllers Appell

Wie kann die Opposition davon profitieren? Die AfD liegt gegenwärtig bei bundesweit stabilen 15, in Sachsen und Thüringen bei 30 Prozent. Sie sollte sich darauf aber nicht ausruhen, sagt der Ex-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Müller, der gegenüber COMPACT wie folgt argumentiert:

„Es fehlt in der AfD grundsätzlich die Konsequenz, aus Analysen, die man durchaus richtig trifft, auch Handlungen abzuleiten. Der heutige Staat ist doch keine Demokratie mehr. Er ist faktisch degeneriert. Über die Parteien zu einer Quasi- oder De-Facto-Diktatur. Das hat die AfD auch erkannt, aber dann müsste sie entsprechend handeln und sagen, wir wollen jetzt endlich mal eine Demokratie haben, die uns seit 1949 versprochen wird.“

In der Tat stürzt das Vertrauen der Menschen in wesentliche Institutionen auf diversen Ebenen ab. So ermittelte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut unlängst, dass sich die Anzahl der Mütter, die „überhaupt kein Vertrauen“ in die Bundesregierung haben, zwischen Oktober 2021 und November 2022 mehr als verdoppelt hat und jetzt auf 34 Prozent angestiegen ist. Die AfD ist also gut beraten, einen Kurs an den Tag zu legen, der jede Anbiederung an die Herrschenden ausschließt.

Hansjörg Müllers Buch „Scheindemokratie" stellt eine konstruktive Kritik an der AfD dar, beleuchtet aber auch, was in diesem Lande verkehrt läuft und warum.