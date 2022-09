Rede von Hans-Thomas Tillschneider (AfD). Vorabdruck aus der Oktoberausgabe von COMPACT-Magazin. Viele in der AfD setzen immer noch auf ein Regierungsbündnis mit der CDU/CSU. Das spielt den US-Eliten in die Hände, die alle Transatlantiker in einer Front gegen Russland sammeln wollen. _ von Hans-Thomas Tillschneider Die AfD und ihr Umfeld brauchen Medien, die uns nicht mit schlechter Absicht, sondern mit guter journalistischer Neutralität gegenübertreten. Und wenn wir sehen, was es da gibt an auflagenstarken deutschen