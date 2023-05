Feindbild Verschwörungstheoretiker. Weil sie die Machenschaften der Globalisten aufdecken, werden sie als Verschwörungstheoretiker diffamiert. Nun will man den sogenannten Truthern den Garaus machen. Dieser Artikel erschien im COMPACT-Spezial 35: „Politische Verfolgung“. _ von Marty McCarthy Im Jahr 2019 ließ Insider Ben Morgenstern in einem Interview die Hosen runter: Frei von der Leber weg erklärte der Unternehmersohn, dessen Familie vor allem in Afrika geschäftlich tätig ist, dass das Flüchtlingsproblem in Zukunft von Israel gelöst werde. Doch