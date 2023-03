Nemmersdorf 1944: Ein Kriegsverbrechen als Comic

Im Oktober 1944 kam es zu einem grauenhaften Massaker von Rotarmisten an der deutschen Zivilbevölkerung im ostpreußischen Nemmersdorf. Dieses Verbrechen wie auch die Rückeroberung des Dorfes durch die Wehrmacht ist Gegenstand der neuen Graphic Novel „Oktober 44: Die Befreiung von Nemmersdorf“. Darf man ein Kriegsverbrechen als Comic darstellen?

Ende Oktober 1944 richteten Soldaten der Roten Armee in Nemmersdorf – dem ersten deutschen Ort, den sowjetische Truppen 1944 einnahmen – ein grauenhaftes Massaker unter der Zivilbevölkerung an. In seinem Buch „Die Wehrmacht-Untersuchungsstelle für Verletzungen des Völkerrechts. Dokumentation alliierter Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg“ schreibt der Historiker und Völkerrechter Alfred M. de Zayas dazu:

„Am 20. Oktober 1944 eroberten Spitzen der sowjetischen Armee das ostpreußische Dorf Nemmersdorf südlich von Gumbinnen. Wenige Tage später besetzten deutsche Truppen die Ortschaft wieder. Nach Schilderungen der ersten deutschen Soldaten, die dann in Nemmersdorf eintrafen, waren die Ortsbewohner zum Teil grausam ermordet worden.“

Eine genaue Rekonstruktion der Ereignisse, die bis zu 30 Opfer forderte, ist heutzutage schwer möglich, zumal die NS-Propaganda die Vorkommnisse für ihre Zwecke nutzte. Als nicht authentisch gelten etwa Berichte, nach denen Frauen nackt an Scheunentore genagelt wurden.

Beispielhaft für glaubwürdige Angaben aus der Bevölkerung sei folgende Zeugenaussage genannt, die unter Eid abgelegt und später von der Verteidigung beim Kriegsverbrechertribunal in Nürnberg vorgelegt wurde:

„Am Straßenrand und in den Höfen der Häuser lagen massenhaft Leichen von Zivilisten, die augenscheinlich nicht im Laufe der Kampfhandlungen durch verirrte Geschosse getötet, sondern planmäßig ermordet worden waren. Unter anderem sah ich zahlreiche Frauen, die man, nach Lage der verschobenen und zerrissenen Kleidungsstücke zu urteilen, vergewaltigt und danach durch Genickschuss getötet hatte; zum Teil lagen daneben auch die ebenfalls getöteten Kinder.“

De Zayas kommt in seinem Buch „Die Anglo-Amerikaner und die Vertreibung der Deutschen“ zu dem Schluss, dass Nemmersdorf „für die Geschichte der deutschen Fluchtbewegung eine wichtige Rolle spielte“. Denn: „Den ostpreußischen Bauern jedenfalls wurde es zum Inbegriff unaussprechlicher Angst. Nemmersdorf war keineswegs der einzige Ort, in dem Angehörige der Roten Armee Gewalttaten begingen, aber was sich dort abspielte, hat die Flucht nicht nur der Ostpreußen, sondern auch die der Schlesier und Pommern beschleunigt.“

Verschwiegene Verbrechen an Deutschen

Noch immer werden die Verbrechen, die während des Zweiten Weltkrieges an Deutschen begangen wurden, mit einem Tabu belegt: Die angloamerikanischen Terrorbombardements auf deutsche Städte, die Rheinwiesenlager, die brutale Vertreibung der Ostdeutschen aus ihrer angestammten Heimat oder die Massenvergewaltigungen durch die Rote Armee – das alles soll, geht es nach den Wächtern des ewigen Schuldkultes, nicht zur Sprache gebracht werden.

Publikationen wie COMPACT-Geschichte „Verbrechen an Deutschen“ (aus dem die eingangs zitierten Passagen stammen), James Bacques „Verschwiegene Schuld“ und „Der geplante Tod“, Horst Gömpels „Rheinwiesenlager 1945–1948“ oder COMPACT-Geschichte „Polens verschwiegene Schuld“ und Dokumentationen wie „Der Tod sprach polnisch“ oder „Vertreibung und Vertreibungsverbrechen 1945–1948“ haben dieses Tabu durchbrochen.

Zeitgeschichte in Form einer Graphic Novel

Doch gerade die jüngere Generation, die ganz besonders mit dem Schuldkult traktiert wird und von solchen Verbrechen in der Schule oder den weiterführenden Bildungseinrichtungen nichts hört, erreichen dicke Geschichtswerke oftmals nicht. Darum haben die Macher von Hydra-Comics einen sehr gewagten Schritt unternommen: Mit „Oktober 44: Die Befreiung von Nemmersdorf“ haben sie erstmals eine Publikation veröffentlicht, die ein Kriegsverbrechen in Form einer Graphic Novel, also eines Comics, darstellt.

Erzählt wird die Geschichte von den jungen ostpreußischen Söhnen und kriegsversehrten Veteranen, die von der militärischen Führung auf ein Himmelfahrtskommando gegen eine sowjetische Übermacht geschickt werden. Sie erleben die Schrecken des Krieges und können Nemmersdorf am Ende doch wieder von den Sowjets zurückerobern. Dabei machen sie grauenhafte Entdeckungen, die einem dem Atem stocken lassen…

Der Autor von „Oktober 44: Die Befreiung von Nemmersdorf“, Markus Pruss, ist studierter Historiker mit Schwerpunkt auf Flucht und Vertreibung der Deutschen aus Ostmitteleuropa. Er hat sich intensiv mit Kriegsverbrechen an Deutschen beschäftigt und kommt zu dem Schluss: Nemmersdorf war nicht ein Verbrechen von vielen, sondern das eigentliche Fanal zur Flucht und Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten.

Eine echte Pionierarbeit

Darf man ein Kriegsverbrechen als Comic darstellen? Nein! Man muss! Denn eine Graphic Novel wie „Oktober 44: Die Befreiung von Nemmersdorf“ erreicht Leserkreise, die von dickleibigen Büchern und Sachliteratur eher weniger angesprochen werden: Junge Deutsche, die per TV und in der Schule mit den Verbrechen des Hitler-Regimes rund um die Uhr traktiert werden, aber nichts von jenen schlimmen Gräueltaten erfahren, die Deutschen von den Alliierten angetan wurden. „Oktober 44: Die Befreiung von Nemmersdorf“ schließt diese Lücke – und es bleibt zu hoffen, dass dieser Graphic Novel weitere folgen werden, die auch andere Verbrechen an Deutschen beleuchten und für die jüngere Generation aufbereiten.

„Oktober 44: Die Befreiung von Nemmersdorf“ ist aber nicht nur ein Werk für Jugendliche und junge Leute, auch für Ältere eröffnen sich neue Sichtweisen. Um die Flucht und Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, entschied sich Pruss, die Forschung in Form seiner zweiten Leidenschaft, dem Comicbuch, mit dem Anspruch einer historisch genauen und unverfälschten Schilderung seiner Ereignisse umzusetzen. Damit erhofft er sich, das Leid seiner vertriebenen Vorfahren aus Ostpreußen wieder in den angemessenen Fokus der Erinnerungskultur zu rücken.

Liebe zum Detail

Für seine Vorbereitung auf den Bildroman wertete Pruss hunderte unveröffentlichte Erlebnisberichte aus, forschte wochenlang in sämtlichen relevanten Archiven und erwarb sogar zeithistorische Objekte und Dokumente aus Nemmersdorf. Für ein historisch möglichst genaues Comicskript interviewte der Autor darüber hinaus die letzten Zeitzeugen der Ereignisse von Nemmersdorf 1944, um Details zur Ausrüstung und Uniformierung sowie zum genauen Tagesverlauf während der Schlacht um Nemmersdorf zu erfahren.

Zum ersten Mal wurde so vollständig erfasst, welche deutschen Einheiten das Dorf zurückeroberten. Von dem Skript über die Zeichnungen bis zu dem abschließenden Druck vergingen 16 Monate, in denen für die Illustrationen zeitgenössische Kriegsfotografien und Wochenschauberichte intensiv ausgewertet wurden, sodass sogar alle gezeichneten Militärfahrzeuge das passende Truppenkennzeichen bekamen.

Bei der Arbeit an „Oktober 44: Die Befreiung von Nemmersdorf“ achtete Pruss zudem darauf, dass sowohl der Fahrzeugtyp als auch der Tarnanstrich für den Spätherbst 1944 chronologisch stimmig sind. Damit die Dorfarchitektur den tatsächlichen Gegebenheiten in Nemmersdorf entspricht, wurden alle Gebäude nach Ansichtskarten des Dorfes gezeichnet und sogar mithilfe von Messtischblättern ein 3D-Model des Ortes erstellt, um perspektivisch genaue Dorfansichten zu illustrieren.

Sorgfältig wurde auch darauf geachtet, dass die Hauptfiguren entsprechend ihres militärischen Ranges die authentischen Kragenabzeichen und entsprechende Bewaffnung bekamen. Penibel wurden zudem die passenden Orden an den exakten Stellen der Uniform platziert.

Mit „Oktober 44: Die Befreiung von Nemmersdorf“ wurde das gewagteste Comic-Projekt des Jahres realisiert – und das genau zur rechten Zeit. Exemplarisch für die Tabuisierung und das Verdrängen der Ereignisse steht das in Berlin eröffnete Dokumentationszentrum „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“, das das Massaker von Nemmersdorf mit keiner Silbe erwähnt! Dabei waren die grauenhaften Geschehnisse in Ostpreußen das Fanal für Flucht und Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten. „Oktober 44: Die Befreiung von Nemmersdorf“ ruft dies wieder in Erinnerung. Empfehlenswert für die jüngere Generation, aber auch alle anderen, die an Geschichte und Comics interessiert sind. Hier bestellen.