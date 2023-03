Namibia: Zwei Welten in einem Land

Unser Autor hat im Winter 2022 eine längere Reise durch Namibia – einst Deutsch-Südwestafrika – unternommen. Im Folgenden präsentieren wir einen weiteren Bericht von dieser Fahrt, angereichert mit persönlichen Eindrücken und historischen Reflexionen. Die Wahrheit über unsere früheren Schutzgebiete lesen Sie in COMPACT-Geschichte „Deutsche Kolonien – Viel besser als ihr Ruf“. Wir treten antideutschen Geschichtslügen entgegen. Hier mehr erfahren.

Es gehört heutzutage zum politisch korrekten Blabla, dass wir schuldbeladen unsere afrikanischen Sünden zelebrieren. Wer nicht in dieses garstige Lied einstimmt, ist Rassist oder Herero-Leugner oder Schlimmeres.

Unsere Vorfahren dachten pragmatischer. Für sie waren die kolonialen Erwerbungen vor allem eines: ein kostspieliges Zuschussgeschäft. Man kann es anhand der Reichstagsdebatten rückverfolgen. Der Bau von Eisenbahnen und der Unterhalt einer Schutztruppe überstieg bei Weitem den pekuniären Nutzen der Kolonien. Besonders unangenehm schien den Abgeordneten die Kolonie Deutsch-Südwest: Nutzlose Wüsten und eine aufsässige Bevölkerung, die man zusammenfassend ebenso unzutreffend wie auch abwertend als Hottentotten bezeichnete.

Die Lage änderte sich rapide um 1910. Da wurden bei Wartungsarbeiten an der soeben in Betrieb genommenen Schmalspurbahn von der Atlantikküste Richtung Keetmanshoop dicht hinter dem Hafenort Lüderitz Diamanten im Sand der Namib-Wüste gefunden. Damit begann der Diamanten-Boom in Deutsch-Südwest. Tausende wanderten zu, die meisten davon Deutsche. Sie errichteten in der Namib-Wüste Siedlungen, denen es an nichts mangelte – außer Wasser. Das bezog man zunächst per Schiff aus Südafrika, bald kam auch eine Entsalzungsanlage hinzu.

Mit der ganzen Herrlichkeit war es bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs vorbei. Die Diamanten-Claims gingen in südafrikanischen Besitz über. Die dort wirtschaftenden Monopolherren (De Beer & Co.) erwarben alle Rechte. Sie erklärten die einschlägigen Gegenden zu Sperrgebieten. Dieser Zustand dauert bis heute an.

Der Vormarsch der Chinesen

Die bedauernswerten Eigentümer-Milliardäre mussten nach der Unabhängigkeit Namibias 1990 einige Federn lassen, denn der neue Staat erklärte sich zum Miteigentümer der Diamantenfelder. Ganz ähnlich sieht die Lage beim Abbau zahlreicher anderer Bodenschätze aus. Der Staat Namibia ist zwangsweise Mitgesellschafter der einschlägigen Unternehmungen geworden, ganz gleich ob sie nun Uran, Mangan, Kupfer oder Erdgas fördern. Zahlreiche Namenswechsel erschweren die Beurteilung, ob es sich jeweils um die weltweit bekannten Unternehmen wie Rio Tinto oder aber um chinesische Markt-Neulinge handelt.

Unser Geschenk 🎁 für Sie: Wir dokumentieren die Willkürjustiz und den Gesinnugsterror des Regimes – nicht nur im Fall Ballweg. In COMPACT-Spezial „Politische Verfolgung – Ausgelöscht. Weggesperrt. Totgeschwiegen“ zeigen wir, wie Oppositionelle in der BRD systematisch kriminalisiert, drangsaliert und gecancelt werden. Diese Ausgabe, die im Handel sonst 9,90 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis Dienstag (28. März 2023, 24 Uhr) ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Spezial „Politische Verfolgung“.

Sicheres Indiz für den Vormarsch der Chinesen sind die einschlägigen Schriftzeichen an den Einfahrten in die Abbaugebiete links und rechts der Asphaltstraße von Swakopmund durch die Küsten-Wüste ins Landesinnere. Und, nicht zu vergessen: Begegnet man in einem der Orte einem Mann mit einer Gesichtsmaske, so handelt es sich um einen Chinesen. Ansonsten tragen nur einige Schwarze eine solche Maske: Das sind Straßenarbeiter, die sich vor dem staubfeinen Sand schützen.

Deutsche Gründlichkeit

Angesichts der unübersehbaren Ärmlichkeit der Masse der Schwarzen im Lande drängt sich die Frage der Vermögensverteilung auf – ich weiß, das ist typisch deutsch. Bei der Betrachtung der in unseren Augen unzumutbaren Wohnverhältnisse in den Randzonen aller Orte, muss man sich am Riemen reißen, dem im eigenen Kopf agitierenden deutschen Besserwisser die Einmischung zu untersagen.

Die einheimischen Weißen, die ich befrage, sehen die Situation emotionslos: Schwarze und Weiße würden in unterschiedlichen Welten leben. Dieses sei kein Hautfarben-, sondern ein kulturelles Problem. Die parallelen Kulturen würden nicht zusammenpassenden.

Eine Geschäftsfrau aus Swakopmund erklärt mir das so: Nach der Selbständigkeit des Landes sei die Stadt rapide verfallen, erst seit wenigen Jahren hätten die Weißen begonnen auf ihrer Vertretung im Stadtrat zu bestehen. Seither würden wieder die Straßen gereinigt. Das klingt drastisch in meinen Ohren. Jedoch gebe ich mich keinen Illusionen hin, wenn ich in den Orten, in denen es Wohnhäuser aus Stein gibt, diese von Mauern umgeben sehe und auf diesen Elektrozäune und S-Draht-Rollen.

Lesen Sie morgen den zweiten Teil dieses Beitrags.

Schluss mit den antideutschen Lügen! Warum wir uns für unser koloniales Erbe nicht zu schämen brauchen, sondern mit Stolz darauf blicken können, verdeutlichen wir in in COMPACT-Geschichte „Deutsche Kolonien – Viel besser als ihr Ruf“. Den opulent illustrierten Prachtband können Sie hier bestellen.