Nächster AfD-Triumph? – Seelow wählt

Am morgigen Sonntag holt die AfD zum nächsten Paukenschlag aus. Im brandenburgischen Seelow wird ein neuer Bürgermeister gewählt. Falk Janke hat gute bis beste Chancen auf den Sieg in der Kreisstadt. „Der AfD-Sommer“ ist noch nicht vorbei. Sichern Sie sich noch unser August-Heft. Jetzt auch als Hörbuch. Hier mehr erfahren.

AfD-Kandidat Falk Janke hat nur einen Gegenkandidaten, nämlich den amtierenden Bürgermeister Robert Nitz. Der Parteilose wird vom gesamten Establishment unterstützt, von der CDU und den Linken, von der SPD, der FDP und natürlich den Grünen vor Ort. Für die breite Unterstützung sei Nitz sehr dankbar, wie er betont. Auf der sicheren Seite ist er deswegen aber noch lange nicht. Die Menschen haben diese taktischen Blockbildungen satt.

Der Wahlausgang erscheint denn auch einen Tag vor der Entscheidung völlig offen. Sollte sich Falk Janke durchsetzen, wäre Seelow die erste Kreisstadt mit AfD-Bürgermeister. Die Blauen hatten zuvor ja schon den ersten Landrat im thüringischen Sonneberg durchgebracht und zudem die Bürgermeister-Wahl in Raguhn-Jessnitz in Sachsen-Anhalt gewinnen können. Laut Umfragen liegt sie in Brandenburg mit 30 Prozent an der Spitze. Im kommenden Jahr finden dort Landtagswahlen statt.

Unser Geschenk 🎁 für Sie! Sommer, Sonne Widerstand – so viel Prämie gab’s noch nie! Das T-Shirt „Wir sind frei“ kostet sonst 19,99 Euro. Sie bekommen es nun aber gratis obendrauf, wenn Sie etwas in unserem Online-Shop bestellen! Ob COMPACT-Ausgabe, Buch, DVD oder Fan-Tasse – für jede Bestellung gibt es das Geschenk automatisch obendrauf. Wichtig: Geben Sie im Feld „Anmerkungen zur Bestellung“ bitte Ihre Größe an. Das Shirt gibt es in den Größen M bis XXL. Das Angebot gilt bis Sonntag, 10. September 2023, 24 Uhr! Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Shirt „Wir sind frei“.

Die Neuwahl in Seelow ist notwendig geworden, weil der parteilose Bürgermeister Jörg Schröder im vergangenen April überraschend verstorben ist. Wer macht nun das Rennen um seine Nachfolge? Die Neue Zürcher Zeitung fasst es gut zusammen:

„Beide Kandidaten kommen aus Seelow, kennen sich lange aus der Kommunalpolitik und wissen genau, was die Menschen hier umtreibt. In der Kommunalpolitik ist es schwer, politische Brandmauern zu errichten.“

Janke-Gegenkandidat Nitz hat beste Kontakte zum heimischen Fußballverein, der AfD-Mann punktet vor allen Dingen mit seinem Wahlspruch „Kein Mann der Altparteien“. Auch er ist tief in die Region verwurzelt. Vor wenigen Wochen gab es Irritationen um eine Drohung gegen den AfD-Kandidaten, dem Gewalt angedroht wurde, offenbar vom Bruder seines Gegenkandidaten. Die Wellen der Aufregung haben sich zwar gelegt, aber geklärt ist der Fall keineswegs.

Der AfD-Kandidat gilt als sehr besonnen. Beliebt ist er auch:

„Die reden alle mit mir. Und ich rede mit denen. Die Brandmauer, die von oben verordnet wird, gibt es hier nicht wirklich.“

Vor allen Dingen will er die „Seilschaften“ in Seelow beenden und „frischen Wind“ in die Stadt bringen.

Wir informieren Sie morgen am Abend darüber, wie die Wahl ausgegangen ist. Heute um 18:00 Uhr senden wir eine Dokumentation über die Arbeit des ersten AfD-Landrates Robert Sesselmann in Sonnenberg. Sichern Sie sich jetzt noch die August-Ausgabe des COMPACT-Magazins als Druckausgabe oder als Hörbuch: „Der AfD-Sommer“. Hier bestellen.