Nach Razzia: Wird die Letzte Generation verboten?

Es ist einer der schwersten Vorwürfe, den die Justiz in petto hat: „Bildung einer kriminellen Vereinigung“. Genau dies sieht die Staatsanwaltschaft Neuruppin bei den Klima-Chaoten der Letzten Generation nun als gegeben an. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die Gruppierung fanden heute elf Hausdurchsuchungen im gesamten Bundesgebiet statt.

Konfisziert wurden dabei unter anderem elektronische Geräte wie Laptops und Handys sowie Plakate. Anlass der Razzien: Immer wieder hatten sogenannte Aktivisten der Letzten Generation sogenannte Schieber in der Ölraffinerie PCK Schwedt (Brandenburg) zugedreht und so den Betrieb des ohnehin schwer gebeutelten Industriestandorts gestört und die Sicherheit der Mitarbeiter gefährdet.

Die Klima-Kleber sehen in den Razzien indes einen Einschüchterungsversuch. „Die Ermittlungen zur kriminellen Vereinigung öffnen den Behörden jedes Tor, uns zu überwachen und gerade diese Möglichkeiten sind meist das Ziel“, zitiert die Zeit aus einer Stellungnahme der Letzten Generation.

Auf Twitter hieß es seitens der Gruppierung:

„Wir stehen mit Gesicht und Namen für das, was wir tun – wenn der Wunsch nach Informationen besteht, braucht es keine Hausdurchsuchung.“

In einem anderen Tweet hatte die Letzte Generation die Hausdurchsuchungen bestätigt und angekündigt, die Aktionen gegen PCK Schwedt „unverändert“ fortzuführen. Carla Hinrichs, eine der Sprecherinnen der Vereinigung, bekräftige diese Absicht. Es sei beängstigend, wenn die Polizei den Kleiderschrank durchwühle, schrieb sie auf Twitter. „Aber denkt ihr ernsthaft, dass wir jetzt aufhören werden?“

Solidarität mit den Klima-Genossen zeigte Luisa Neubauer von Fridays for Future. Es sei „ein grenzenlos unverhältnismäßiges und absurdes Vorgehen“, erklärte die 26-Jährige auf Twitter. „Wie sehr die Klimapolitik in diesem Land auf dem Kopf steht, erfährt man dann, wenn der Kampf gegen Klimaschützer:innen so dermaßen viel energischer vorangetrieben wird, als der Kampf gegen die Klimakrise.“

Sex, Drogen und Sabotage

Tatsächlich erscheint der Vorwurf der „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ im Falle der Letzten Generation plausibel. Das Festkleben auf Straßen und Rollbahnen, das Beschmieren von Gemälden und anderen Kunstwerken oder Manipulationen an Rohren und Reglern bei Industrieanlagen sind keine Ordnungswidrigkeiten, sondern Straftaten. Und die werden von den Klima-Chaoten systematisch begangen.

Dass Letzte Generation, Ende Gelände, Extinction Rebellion & Co. sich immer weiter radikalisieren, ist aufmerksamen Beobachtern schon längst klar. Dennoch wurden die Straftaten der Klima-Chaoten von Politik und Medien immer wieder heruntergespielt oder sogar legitimiert. Dass die Justiz nun tatsächlich einmal gegen die Letzte Generation vorgeht, kommt daher fast einem Wunder gleich.

In COMPACT 1/2023 zeichnen wir ein Psychogramm der Klima-Chaoten – und machen deutlich, dass der Schritt zum Terrorismus tatsächlich oft gar nicht mehr allzu weit erscheint. Nur einige Beispiele:

◾️ Tadzio Müller: Der 46-jährige Mitgründer von Ende Gelände wurde durch eine Reportage des öffentlich-rechtlichen Jugendformats Funk bekannt: Darin pumpen sich er und sein Lover Wolf zunächst mit Drogen zu, um es dann hemmungslos vor der Kamera zu treiben. Müller leidet eigenen Angaben zufolge unter ADHS und raucht deswegen Joints. Den Tod einer Berliner Radfahrerin, die wegen einer Straßenblockade der Letzten Generation zu spät geborgen werden konnte, kommentierte er mit „Shit happens“.

◾️ Andreas Malm: Seine 2020 veröffentlichte Kampfschrift „Wie man eine Pipeline in die Luft jagt. Kämpfen lernen in einer Welt in Flammen“ gilt als Bibel der Klima-Chaoten. Der 1977 geborene Humanökologe mit Lehrauftrag an der Universität Lund fordert darin unverblümt: „Zerstört neue CO2-emittierende Geräte. Setzt sie außer Betrieb. Nehmt sie auseinander. Verbrennt sie, jagt sie in die Luft.“ Dem Spiegel sagte Malm: „Wir brauchen keine großen Konzepte, um zu erkennen, dass jetzt nur Sabotage und Sachbeschädigung helfen.“

◾️ Penelope Frank: Die 32-jährige „Transfrau“ hieß vor einiger Zeit noch Patrick und engagierte sich für den Erhalt des Flughafens Frankfurt-Hahn. Heute klebt sich die nicht umoperierte Klima-Transe auf dem Rollfeld fest, um so den Berliner Flughafen BER lahmzulegen. Bild schreibt über Frank: „Mit 13 Jahren kam sie in eine Wohngruppe im Heim, machte ihren Realschulabschluss. Später engagierte sie sich in der SPD. Im Sommer 2020 meldete sie ein Gewerbe als Sexarbeiterin an. Auch Erotik-Videos und der Versand von gebrauchten Dildos und getragener Unterwäsche gehören zu ihren Einnahmequellen.“

◾️ Benjamin Fink: Gegen den 25-jährigen Letzte-Generation-Aktivisten wird in mehreren Fällen wegen Nötigung und Sachbeschädigung ermittelt. Unter anderem blockierte er den Flughafen BER und verunstaltete Monets Gemälde Heuschober im Potsdamer Museum Barberini mit Kartoffelbrei

◾️ Jakob Beyer: Der 29-jährige Berliner ist ein „Rund-um-die-Uhr-Chaot“ (Bild). Beyer zog nach dem Abitur für ein Jahr nach Kanada, brach dann seine Zimmermannslehre für den Klima-Aktivismus ab. Nun klebte er sich unter anderem am vergoldeten Rahmen von Raffaels Sixtinischer Madonna im Dresdner Zwinger fest. Sachschaden: rund 5.000 Euro.

Bis zu fünf Jahre Haft

Welche Erkenntnisse Justiz und Polizei aus den heutigen Hausdurchsuchungen ziehen konnten, dürfte erst in den nächsten Tagen bekannt werden. Sollte sich der Verdacht auf „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ erhärten, würde es auf jeden Fall ziemlich ungemütlich für die Klima-Kleber werden. Laut Paragraf 129 des Strafgesetzbuches drohen den Rädelsführern Haftstrafen bis zu fünf Jahren, Mitglieder und Unterstützer müssen mit Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren rechnen.

