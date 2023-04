Nach Budapester Antifa-Terror: Regierung „besorgt“

Die Bundesregierung hat sich mit einer Anfrage zu linksextremistischen Umtrieben in der ungarischen Hauptstadt Budapest auseinandergesetzt und die Erkenntnisse als „äußerst besorgniserregend“ eingestuft. COMPACT-Spezial „Antifa. Die linke Macht im Untergrund“ deckt Strukturen und Drahtzieher auf. Hier mehr erfahren.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jan Wenzel Schmidt hatte sich im Rahmen einer Kleinen Anfrage (Bundestagsdrucksache 20/6286) nach Attacken bundesdeutscher Linksextremisten in Budapest in Verbindung zum derzeit laufenden Verfahren gegen Lina E. erkundigt.

Besorgniserregende Gewaltbereitschaft

Mitte Februar war es in der ungarischen Hauptstadt zu einer Serie von Antifa-Angriffen auf tatsächliche oder vermeintliche Teilnehmer der Gedenkveranstaltung „Tag der Ehre“ gekommen. Dabei wurden acht Personen teils erheblich verletzt, darunter auch Unbeteiligte. Zu den festgenommenen Tätern zählen nach Polizeierkenntnissen auch bundesdeutsche Linksextremisten.

Wie auch die Welt berichtete, könnte der Fall in Verbindung mit dem von der Generalbundesanwaltschaft geführten Verfahren gegen Lina E. stehen, die sich derzeit in Dresden wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung verantworten muss. Zumindest einer der Tatverdächtigen sei deren Netzwerk eindeutig zuzurechnen.

Unangemessene Ignoranz

Die Bundesregierung bewertet „die Brutalität der Taten anlässlich der Veranstaltung ‚Tag der Ehre‘ in ihrer Gesamtheit, die Größe der Gruppierung sowie das gemeinsame Agieren mit ausländischen Terrorverdächtigen als äußerst besorgniserregend“.

Allerdings: Verbindungen zur mutmaßlichen kriminellen Vereinigung um Lina E. will die Bundesregierung nicht erkennen. Dabei hatten mehrere Medien ausführlich darüber berichtet.

Jan Wenzel Schmidt, seit 2021 für die AfD im Bundestag, empört diese Ignoranz:

„Die Ampel-Regierung ist auf dem linken Auge blind. Während sie Reichsbürger-Rentner jagt, entwickeln sich deutsche Antifa-Kleingruppen immer weiter in Richtung internationalen Terrorismus.“

Und weiter: „In Budapest sitzt jetzt ein mutmaßlicher Täter hinter Gittern, der bereits mit Lina E. Straftaten begangen haben soll. Auch der per Haftbefehl gesuchte Verlobte der Linksextremistin soll an den Attacken beteiligt gewesen sein. Für mich ist klar: Da ist ein und dieselbe Zelle am Werk, und die deutschen Behörden schaffen es bisher nicht, ihr das Handwerk zu legen. Der Fahndungsdruck muss erhöht werden, bevor es Tote gibt!“

Unser Geschenk 🎁 für Sie! Lechfeld 955, Wien 1683, Katzbach 1813, Tannenberg 1914 und mehr: In COMPACT-Geschichte „Mit Blut und Eisen – Die großen Schlachten unserer Geschichte“ führen wir Sie noch einmal an die bedeutenden Schauplätze unseres Ringens um Einheit, Freiheit und Souveränität. Diese Ausgabe, die im Handel sonst 9,90 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis Dienstag (25. April 2023, 24 Uhr) ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Geschichte „Mit Blut und Eisen“.

In der Tat ist die Antifa-Bewegung zu einer kriminellen Bewegung und zur Gefahr für Demokratie und Gesellschaft geworden. „Der neue Faschismus wird nicht sagen, ich bin der Faschismus – er wird sagen, ich bin der Antifaschismus“ – diese Erkenntnis des früher linken italienischen Schriftstellers Ignazio Silone ist schon 70 Jahre alt, aber viele erkennen ihren Wahrheitsgehalt erst jetzt.

Bündnis aus Elite und Mob

Im Untergrund ist die Antifa von einer zwar immer gewalttätigen, aber zunächst randständigen Bewegung zu einer Macht im Staate geworden, zu einem Bündnis aus Elite und Mob: Die Extremisten haben die Institutionen unterwandert, die Medien, die Musik- und Kulturszene, die Fußballclubs. Ihre Schlägertrupps prügeln von der Straße, was immer ihnen nicht passt, egal ob AfD, Querdenker, Putinversteher. Selbst die CDU und weitere etablierte Strukturen werden nicht verschont. Sie brennen Bundeswehr-LKWs nieder und greifen Polizeireviere an.

Jede Verharmlosung ist gefährlich. COMPACT-Spezial „Antifa. Die linke Macht im Untergrund“ nennt die Gefahr beim Namen, zeigt Strukturen auf, präsentiert Täter-Netzwerke und ermöglicht höchst aufschlussreiche Einblicke. Hier bestellen.