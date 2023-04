TV-Philosoph Precht: Baerbock ist ein „Unfall“

Richard-David Precht rechnet mit der katastrophalen Politik von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ab. Treiben uns Baerbock, unterstützt von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Rüstungs-Lobbyistin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, in einen Krieg gegen Russland? Unsere Kult-Ausgabe „Die Kriegshexen“ kennt keine Tabus und deckt mutig alles auf. Hier mehr erfahren.

Egal, wie schlecht ein Mainstream-Politiker sein mag: Die Propaganda-Medien bejubelt ihn. Dieses Privileg genießt auch Außenministerin Annalena Baerbock. Ihre Fangemeinde schließt neben Unterwerfungs-Journalisten, Antifa-Gruppierungen auch den ehemaligen Philosophen Peter Sloterdijk mit ein.

Umso überraschender, wenn jemand aus diesem Framing ausbricht. Wie Richard David Precht, der Populärphilosoph aus dem Zwangsgebühren-TV. Der hatte sich beim Thema Corona-Impfung bereits eine abweichende Meinung gestattet.

Jetzt sprach Precht im ZDF Podcast Lanz & Precht das Selbstverständliche, aber medial (fast) Unsagbare aus: Dass die grüne Außenministerin eine Katastrophe ist. Wie sie Deutschland mit ihrer „feministischen Außenpolitik“ in den wirtschaftlichen Ruin treibt. Die Berliner Zeitung zitiert O-Ton Precht:

„Dann habe ich das Gefühl… Also wenn ich ganz ehrlich sein darf, dass ich dann immer denke, was für ein Unfall, dass diese Frau Außenministerin geworden ist. Unter normalen Bedingungen hätte die im Auswärtigen Amt noch nicht einmal ein Praktikum gekriegt.

Dass jemand mit dieser moralischen Inbrunst einer Klassensprecherin einer Weltmacht, einer Kulturnation versucht zu erklären, was westliche Werte sind, sie als systemische Rivalen definiert und quasi ein Eskalationsszenario an die Wand malt, eine wertegeleitete Außenpolitik, die in Wirklichkeit eine konfrontationsgelenkte Außenpolitik ist, statt einfach mal kleine Brötchen zu backen und sich zu sagen ‚Solange wir in Deutschland wirtschaftlich erfolgreich sind, nehmen uns die Chinesen mit allem Drum und Dran ernst‘“.