Vorabdruck aus der Maiausgabe von COMPACT-Magazin. 1983 verbrachte ich einige Wochen im Süden. Spanien hatte den strengen Lebensregeln des verstorbenen Diktators Franco gerade ade gesagt. Das Land – besonders die jungen Damen – holten im Eiltempo alles nach, was Westeuropa an Liberalisierung längst erreicht hatte. Meine Freunde und ich stürzten uns im katalanischen Pamplona in die tagelangen Feierlichkeiten zur Fiesta de Sanfermin, liefen vor den Stieren durch die Estafeta und fieberten mit den Toreros in