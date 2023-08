Aktuelle Meldung auf unserem Telegram-Kanal. Folgt uns für Nachrichten, Videos und Informationen t.me/CompactMagazin

Morgen Söder-Tribunal: Fällt Aiwanger?

🔷 Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat wegen des antisemitischen Flugblatts, das der Bruder von Hubert Aiwanger (Freie Wähler) als Schüler verfasst haben soll, eine Sondersitzung des Koalitionsausschusses einberufen. Die Sitzung soll am morgigen Dienstag (vormittags) stattfinden, teilte die Deutsche Presse-Agentur heute unter Berufung auf Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) mit.

🔷 Politische Beobachter gehen davon aus, dass die Affäre um die Hetzschrift Aiwangers politische Karriere jäh beenden könnte. Möglich ist, dass der Chef der Freien Wähler und bayerische Wirtschaftsminister schon morgen zum Rücktritt gedrängt wird. ‼️

🔷 Unterdessen hat sich der Historiker Prof. Dr. Michael Wolffsohn hinter Aiwanger gestellt. In einem Kommentar für die Bild-Zeitung schreibt er unter anderem:

„Als Jude wehre ich mich dagegen, dass Denunzianten uns Juden für ihre tagespolitischen Zwecke missbrauchen. Kurz vor den Wahlen in Bayern wollen sie den konservativen Aiwanger und seine Freien Wähler als Nazis und, daraus abgeleitet, Antisemiten abstempeln. Wer konservativ mit ‚Nazi‘ und ‚Antisemit‘ gleichsetzt, ist ahnungslos und verleumderisch. Wer es dennoch tut, lasse uns Juden aus diesem miesen Spiel raus. Die hysterischen Aiwanger-Kritiker messen mit zweierlei Maß. Konservativen werfen sie jugendliche Dummheiten, Widerwärtigkeiten, Fehler oder Straftaten lebenslänglich vor und fordern noch Jahrzehnte später, also heute, Konsequenzen. Ex-Außenminister Joschka Fischer (Grüne) gilt als Staatsmann. Dabei hatte er mit 25 Jahren einen Polizisten, also einen Staatsbeamten, brutal verprügelt. Vergeben und vergessen. Weil Joschka grün und Aiwanger konservativ ist? (…) Gerade, wer auf dem moralisch hohen Ross sitzt, sollte den Gegner nicht mit unsauberen Mitteln politisch vernichten wollen. Denunziantentum ist inakzeptabel – auch wenn man, wie ich, nicht die Partei Aiwangers wählt. Und, liebe deutsche Mitbürger, hört mit den unsäglichen Judenspielen auf, wenn ihr eure persönlichen oder politischen Süppchen kocht.“

