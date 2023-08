Antisemitismus? Jetzt erwischt es Aiwanger

Erledigen sich etablierte Kräfte ganz von selbst? Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger soll früher ein antisemitisches Flugblatt verfasst haben. Im neuen COMPACT-Magazin findet sich ein ausführlicher Beitrag zu seiner Rolle im bayerischen Landtagswahlkampf. Hier mehr erfahren.

Die Süddeutsche Zeitung suhlt sich im Schmuddelbereich: Söders Stellvertreter Aiwanger, Gesicht der Freien Wähler in Bayern, soll als Schüler eine „antisemitische Hetzschrift“ verfasst haben. Er bestreitet das. Für die Qualitätsjournalisten aber ist dies Anlass genug, kurz vor der Landtagswahl am 8. Oktober eine Kampagne gegen ihn loszutreten. Das Mitleid hält sich allerdings in Grenzen. Gerade Aiwanger hatte zuletzt die Wähler immer wieder getäuscht.

Tatort Schulklo…

Auch der Bayerische Rundfunk ist schon groß in die Geschichte eingestiegen. Die Story geht so: 1987 oder 1988 soll im Burkhart-Gymnasium Mallersdorf-Pfaffenberg im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen ein Zettel „auf dem Schulklo“ (!) die Runde gemacht haben, der geschmacklose Auschwitz-Witze beinhalte.

COMPACT hat die angebliche Hetzschrift einsehen können. Da wird in Dummejungenstreich-Manier der „größte Vaterlandsverräter“ gesucht. Zu gewinnen gebe es einen „lebenslangen Aufenthalt in einem Massengrab“, einen „kostenlosen Genickschuss“ oder eben eine „Fahrtkarte in die ewigen Jagdgründe“, einzulösen im „Vergnügungsviertel Auschwitz“.

Aiwanger besuchte damals die 11. Klasse der Schule. Angeblich soll er zu den Verfassern zählen und dafür damals auch vom Disziplinarausschuss der Schule zur Verantwortung gezogen worden sein.

CSU-Gene

Geboren wurde Hubert Aiwanger am 26. Januar 1971 in Ergoldsbach im niederbayerischen Landkreis Landshut. Er wuchs auf dem elterlichen Bauernhof auf, musste dort auch anpacken. CSU-Nähe wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Nach Abitur und Grundwehrdienst absolvierte er ein Studium an der Fachhochschule Weihenstephan, das er 1995 als Diplom-Ingenieur (FH) der Landwirtschaft abschloss. Dies war ihm als Stipendiat der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung ermöglicht worden.

„Aiwanger beherrscht das Fach ‚kontrollierte Opposition' in Vollendung und agiert dabei schamlos wie kaum ein zweiter Politiker. Trauriges Beispiel war die große Protestkundgebung in Erding bei München am 9. Juni, organisiert von der Kabarettistin Monika Gruber. Mehr als 10.000 teils verzweifelte Menschen wollten ehrlichen Herzens gegen Habecks Heizdiktatur protestieren. Die Veranstalterin bekam angesichts des medialen Drucks kurz vorher kalte Füße und ließ sich von der hohen Politik helfen beziehungsweise vorführen. Die Veranstaltung wurde gekapert. Als Redner traten plötzlich Herren der Staatsregierung auf, darunter das Gespann Södwanger."

Mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in Bayern verweist die AfD-Landesvorsitzende Katrin Ebner-Steiner auf das Klimaschutzgesetz im Freistaat: „Das wurde ja auch verabschiedet mit den Stimmen der Freien Wähler, und da sind die Maßnahmen noch restriktiver als im Bundesgesetz.“ In der Tat setzen CSU und FW auf eine weitreichende Pflicht zur Errichtung von Solardächern und -anlagen. Darüber hinaus wird beschworen: „Bei allem staatlichen Handeln ist der Klimaschutz zu berücksichtigen.“

Aiwanger setzt immer wieder auf die Masche, zunächst Bürgern nach dem Mund zu reden, sie dann aber zu übergehen. Im Februar 2019 wetterte er gegen das Volksbegehren „Rettet die Bienen“, sprach von „eiskalter Enteignung“ der Landwirte, spielte sich zum Fürsprecher von Bauern, Jägern oder auch Handwerkern auf – um dann im April an der Seite des Ministerpräsidenten zu verkünden, dass das Projekt in Bayern vollumfänglich als Gesetz angenommen und umgesetzt werde. Die absurden Corona-Maßnahmen in Bayern, von Aiwanger bisweilen kritisiert, dann aber doch ganz und gar mitgetragen, haben der Wirtschaft irreparable Schäden zugefügt.

Wendungen wie bei Söder

Im April sprach sich der Niederbayer laut für einen Weiterbetrieb des Kernkraftwerkes Isar 2 aus, im März 2011 hingegen klang das bei ihm noch ganz anders: „Die Risiken der Atomkraft sind nicht zu beherrschen, deswegen darf die Politik nicht an der Atomenergie festhalten.“ Heute wird im Freistaat Energie mit der CO2-Steuer derart verteuert, dass nicht mehr wirtschaftlich produziert werden kann. Minister Aiwanger ist dafür verantwortlich.

Auch die vielen Corona-Impfskeptiker wurden von dem FW-Chef getäuscht. Als Gegenpart zum Spritzen-Hooligan Söder gab er sich 2021 über einige Wochen im Rahmen einer Schmierenkomödie als Querdenker aus. Nein, er lasse sich nicht impfen. Am Ende war alles nur eine Freak-Show. Der vermeintliche Querdenker lief schließlich doch in die Nadel, und zwar „um die Krankenhäuser zu entlasten“. Söder klopfte ihm anschließend auf die Schulter und lobte dieses „sehr gute Signal in ernsten Zeiten“.

Bislang hat Aiwanger alles umgesetzt, was Söder vorgab. Zu „Dank“ kommt nun also die Süddeutsche Zeitung mit der Totschlagkeule Antisemitismus um die Ecke. Aiwanger beteuert, er habe „so etwas nicht produziert“ und werde „gegen diese Schmutzkampagne im Falle einer Veröffentlichung juristische Schritte inklusive Schadenersatzforderungen“ ergreifen. Na, dann mal los …

