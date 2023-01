„Mordzentrale Ramstein“: COMPACT sucht Filmförderer

Nach unserem Erfolgsfilm „Tatort Nord Stream“ (950.000 Zuschauer) planen wir mit „Mordzentrale Ramstein“ eine weitere TV-Doku zur Entlarvung der Kriegstreiber. Für die aufwendige Produktion bitten wir um Spenden.

Noch nie hat eine COMPACT-Filmproduktion so den Nerv des Publikums getroffen: In nur drei Wochen hat unsere Dokumentation „Tatort Nord Stream – Täter USA“ über 920.000 Zuschauer allein auf Youtube erreicht. Das zeigt das Bedürfnis der Deutschen nach echter Aufklärung – und die Fähigkeit von COMPACT-TV zu liefern, was dringend notwendig ist, um das Volk wachzurütteln. Nur COMPACT-TV hat den Mut zur Wahrheit und das technische Wissen, solche heißen Eisen mit einer ausführlichen und filmisch anspruchsvollen Dokumentation aufzugreifen.

Angriffszentrale gegen Russland

Unser nächster Schlag gegen die Informationsblockade der Kriegstreiber soll der Film „Mordzentrale Ramstein“ sein. Dieser Ort in Rheinland-Pfalz macht wie kein anderer deutlich, dass von den US-Truppen in Deutschland eine tödliche Gefahr ausgeht: Über Ramstein, die größte Militärbasis der Yankees außerhalb der USA, läuft der gesamte Nachschub an die Ostfront, von hier aus wird auch die Luftwaffe gegen Russland kommandiert. Ramstein wäre das erste Ziel eines russischen Gegenschlags: Finis Germaniae!