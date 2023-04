Minus 78 Grad Celsius: Neuer Kälterekord in den USA

In Deutschland kann es auch noch in der Karwoche zu Frost und Schneefällen kommen. In den USA wurde nun sogar ein neuer Kälterekord aufgestellt. Ein Super-GAU für Klima-Ideologen – und eine Lüge, die wir in unserem großen Faktencheck in COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen. Was sie denken – und wer sie bezahlt“ entlarven. Hier mehr erfahren.



In Deutschland will der Frühling einfach nicht in die Gänge kommen. So beklagten sich die Stuttgarter Nachrichten schon gestern in einer Artikelüberschrift:

„Gruselprognose: Neue Kältewelle schlägt zu! Kein Frühling bis Mitte April! Frostige Ostern?“

Das meteorologische Portal daswetter.com geht sogar noch weiter und prognostiziert, das die Kältewelle noch bis in den Mai hineinreichen wird. Es wird prognostiziert, dass aus dem Nordosten weiterhin eiskalte Luftmassen nach Deutschland strömen werden. Das führt schon jetzt zu Temperaturen, die deutlich zu kalt für Anfang April sind. So wurde im nordrhein-westfälischen Arnsberg heute Morgen eine Temperatur von minus neun Grad gemessen.

Kältebeben und Absinken der Stratosphäre

Das ist aber noch gar nichts im Vergleich zu den Zuständen, die derzeit im Nordosten der USA und Kanadas herrschen. Hier wurde auf dem Gipfel des Mount Washington im US-Bundesstaat New Hampshire ein geradezu unfassbarer Temperatur-Negativrekord aufgestellt. In der Nacht zum vergangenen Samstag sank die durch den Wind beeinflusste Windchill-Temperatur auf unfassbare minus 78 Grad Celsius, wie die US-Wetterbehörde NSA mitteilte. Schon am 4. Februar dieses Jahres wurde hier mit minus 77,8 Grad Celsius ein neuer USA-Negativrekord aufgestellt, der nun erneut unterboten wurde.

Die extreme Kälte führt zu erstaunlichen meteorologischen Phänomenen. So bewirkte die extreme Kälte am 4. Februar dieses Jahres ein solch starkes Zusammenziehen der Luft, dass die untere Grenze der Stratosphäre knapp unter den 1.917 Meter hohen Gipfel des Mount Washington absank. Normalerweise beginnt die Stratosphäre erst in zehn Kilometern Höhe.

Der jüngste Kälterekord wiederum wurde von sogenannten Frostbeben begleitet, was bedeutet, dass die extreme Kälte Erderschütterungen verursachte. Die US-Wetterbehörde NWS hatte vor dem Kälteeinbruch gewarnt, wie er „nur einmal in einer Generation“ vorkomme. Ähnlichen Frost habe etwa der Bundesstaat Maine seit den 1980er-Jahren nicht mehr erlebt.

Der Eiertanz der Klimatologen

Schon seit dem Dezember des vergangenen Jahres purzelt in den USA ein Kälterekord nach dem anderen. Dies führt aber leider nicht dazu, dass eine durch und durch politisierte Klimawissenschaft ihre Modelle endlich anpasst, sondern zu immer verrückteren Erklärungen für die Kältewellen, die es doch eigentlich gar nicht mehr geben sollte.

„Weil aber auf Teufel komm raus irgendeine Erklärung gefunden werden muss, heißt es dann eben: ,Arktische Erwärmung hängt mit kälteren Wintern zusammen.ʽ So jedenfalls ließ es uns Ende 2021 die BBC wissen. Genauer erklärte der britische Sender: ,Eine neue Studie zeigt, dass das extremere Winterwetter in Teilen der USA mit einer schnelleren Erwärmung der Arktis verknüpft ist.ʽ Die Autoren der Studie verkündeten ohne rot zu werden: «Durch die Erwärmung wird es an manchen Orten kältere Winter geben.ʽ“

Weiter betont Leonhard:

„Damit ist natürlich jeder pseudowissenschaftlichen Kasperei Tür und Tor geöffnet. ,Die Winter der Zukunft werden kälter sein – und auch wärmerʽ, trötete die Nachrichtenagentur UPI Anfang 2019 mit Verweis auf renommierte Klimaforscher wie Jennifer Francis und Judah Cohen ins selbe Horn. Deren Theorien von der Schwächung des Jet-Streams durch Erwärmung der Arktis, der Verschiebung der Polarwirbel und der Verstärkung von Temperaturunterschieden durch Abkühlung und Erhitzung bestimmter Regionen jonglieren mit kaum messbaren Größen und machen Klimatologie zur Kaffeesatzleserei. Ihre Quintessenz: ,Die Winter der Zukunft werden – ziemlich kontra-intuitiv – beides sein, wärmer und kälter.ʽ Mal ehrlich: Wollen die uns auf den Arm nehmen?“

