Die Terror-Loge Propaganda Due. In vielen NATO-Staaten züchteten die USA während des Kalten Krieges einen unkontrollierbaren Terror-Untergrund. In Italien benutzten sie dazu eine Freimaurerloge. Dieser Artikel erschien im COMPACT-Spezial 23: „Freimaurer. Die Verschwörungen eines Geheimbundes“. _ von Jürgen Elsässer Der Kampf gegen die römisch-katholische Kirche in ihrem Stammland begann 1887: In offener Konkurrenz zum Vatikan-Thinktank Propaganda Fide (auf Deutsch: Verbreitung des Glaubens) gründeten piemontesische Adlige aus dem Hause Savoyen die Propaganda Massonica (Verbreitung der Freimaurerei).