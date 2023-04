Migrantenkrawalle wegen Klima? WDR dreht durch

Der Unmut gegen ARD und ZDF erreicht neue Dimensionen. Die geplante Zwangsgebühren-Erhöhung, die „Mutter“-Diskussion und jetzt die Verharmlosung der Freibad-Randale: COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt“ liefert Fakten zum Thema und zeigt, wie wir uns wehren können. Eine Skandalchronik, die Sie sonst nirgendwo finden. Hier mehr erfahren.

Wir erinnern uns: Im vergangenen Sommer gab es in deutschen Freibädern massive Probleme mit migrantischen Männerhorden. Da wurde gegrapscht und geprügelt. Vielfach musste die Polizei in großer Stärke anrücken. Am Eingang patrouillierende Sicherheitsleute werden gewiss auch in diesem Sommer wieder zum Alltagsbild bundesdeutscher Freibäder zählen.

ARD und ZDF in einer Parallelwelt

Jeder, wirklich jeder, weiß um die Ursachen: Offene Grenzen, unkontrollierte Zuwanderung, Duldung selbst krimineller Ausländer, politisches Versagen. Allein Öffentlich-Rechtliche zimmern sich ihre eigene Wahrheit zusammen. Selbst die Bild staunt:

„Jetzt soll plötzlich das Klima an den Freibad-Krawallen im letzten Sommer schuld gewesen sein.“

Es geht um einen Bericht der WDR-Sendung Planet Wissen. Geschildert werden dort Folgen extremer Hitze. Im Beitrag wird hinterfragt, ob „wir uns im Zusammenhang mit dem Klimawandel und den steigenden Temperaturen auf mehr Aggressionen einstellen“ müssten. Denn ein „Effekt des heißen langen Sommers“ seien zuletzt auch Ärger und Gewalt gewesen: „Dicht gedrängte Badegäste gerieten in Streit. Die Lage drohte zu eskalieren. Die Bäder mussten teilweise geschlossen werden.“

Soll heißen: Durch die sommerliche Wärme sollen die Freibad-Schläger aggressiv geworden sein. Der WDR-Beitrag stellt in diesem Zusammenhang ganz ernsthaft die Frage, ob uns der Klimawandel weitere Ausschreitungen dieser Art bescheren könnte.

Die Bild weiß: „Über Ausländer-Kriminalität spricht man im WDR nicht gern.“ Denn Fakt sei: „Die Lage ‚drohte‘ nicht nur zu eskalieren. In vielen deutschen Bädern gab regelrechte Gewaltexplosionen.“ In der Tat musste selbst Innenministerin Faeser im Sommer vergangenen Jahres einräumen, dass es sich „ganz offensichtlich um Gewalt aus migrantischen Milieus gehandelt“ gehandelt habe.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß:

„Der WDR sollte wissen: Wer kulturelle Probleme totschweigen will, baut keine Vorurteile ab, sondern schafft neue.“

Vor wenigen Tagen erst hatte es die Tagesschau in einem Beitrag vollbracht, das Wort „Mutter“ zu umschiffen und stattdessen von „Entbindenden“ gefaselt. „Mutter“ als problematischer Begriff? Die frühere Familienministerin Kristina Schröder kann es nicht glauben:

„Damit beugt sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der aus unser aller Gebühren bezahlt wird, der Sprachdogmen einer winzigen Gruppe radikaler Transaktivisten.“

Schröder argumentiert, dass vielleicht eine „queer-feministische Aktivisten-Gruppe“, so sprechen könne, aber „nicht Deutschlands großer öffentlich-rechtlicher Sender“: „Denn die Redakteure dort kennen natürlich die Umfragen, nach denen die überwältigende Mehrheit der Bürger solche Sprachverrenkungen ablehnt. (…) Aber sobald sie offiziell auf Sendung sind, nutzen sie ihre Macht, um ihre vermeintliche moralische Überlegenheit zu demonstrieren und uns umzuerziehen.“ Schröders Fazit: „Ihr Eifer ist nicht nur spalterisch. Er ist abgehoben und damit gefährlich.“

GEZ-Beitrag bald noch höher?

Den Hals aber bekommen Öffentlich-Rechtliche nicht voll: Zuletzt war durchgesickert, dass ARD und ZDF noch mehr Geld von uns wollen, weil man vermehrt eigene Streaming-Dienste aufbauen wolle. Bald schon sollen wir statt 18,36 Euro satte 25 Euro im Quartal bezahlen. ARD-Chefetage hat diese Planspiele zuletzt bestätigt.

