„Migrantengewalt gegen unsere Alten“ – Martin Sellner zu COMPACT 3/2023

Martin Sellner zeigt sich begeistert über die aktuelle Märzausgabe von COMPACT mit dem Titel „Die Kriegshexen". Dieses enthalte eine „Analyse des Kriegsgeschehens sowie der „deutschen Friedensbewegung".

Gleichzeitig enthalte es „eine Galerie des Grauens“, die ihn „wie ein Faustschlag in die Magengrube getroffen“ habe. Sellner erläutert im weiteren Verlauf seiner Video-Rezension noch, was er damit meint. Erst aber lobt Sellner den COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer für dessen Aufarbeitung der Friedensdemonstration von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer, die im Februar dieses Jahres stattfand. Dieser habe Wagenknecht für ihr Manifest für den Frieden sowie für ihre klaren Worte gegen die Regierung gelobt.

Wagenknechts größter Fehler

Gleichzeitig habe der COMPACT-Chefredakteur aber auch bemängelt, dass Wagenknecht keine Stellung zu den Sanktionen bezogen habe, obwohl sie doch Ökonomin sei und gegen die Verarmung kämpfe. Gerade die Sanktionen wären aber für die Pauperisierungsprozesse verantwortlich. Ihr größter Fehler aber bestehe darin, dass sie die patriotische Bewegung von ihren Kundgebungen ausgrenze.

So habe AfD-Chef Tino Chrupalla Wagenknecht unterstützt, diese habe die Unterstützung aber schroff zurückgewiesen. Jürgen Elsässer kommentiere das in seinem Editorial mit den Worten: „Klappe halten hätte genügt“. Diesem Urteil schließt sich Sellner an. Elsässer verweise zurecht auf die explosiv wachsende Querdenker-Bewegung des Jahres 2020, weil sie eine Mischung aus „Skinheads und Dreadlocks, Regenbogen- und Reichskriegsfahnen“ gewesen sei, wie Elsässer in seinem Editorial feststellt. Um die Kriegstreiber zu stoppen, brauche es eine Querfront, für sich genommen wären Rechte und Linke zu schwach.

„Baerbock nach Bachmut!“

Sellner lobt auch das Titelthema von COMPACT. Hier werde – dargelegt an den Beispielen von Annalena Baerbock, Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Ursula von der Leyen. Diese wären „grüne, linksliberale woke Globohomo-Vertreterinnen“, die nun „krass zum Krieg blasen“. Diese Figuren einer „woken Kriegsbegeisterung“, die „sich mit einem Jauchzen in den Dienst der Vereinigten Staaten stellen und gar nicht genug Waffen liefern können“, würden in der Kriegshexen-Ausgabe von COMPACT treffend porträtiert.

Seine – Sellners – Auffassung dazu sei:

„Baerbock nach Bachmut! Ich bin dafür, dass sich die drei Kriegshexen auf ihre Besen schwingen und selbst an die Front fliegen und mitkämpfen sollen, wenn sie Putler besiegen wollen.“

Und weiter äußert Sellner:

„Die grüne Ideologie ist der Zeitgeist. Ihm stellen sich Machos wie Trump, Xi, Liula, Erdogan, Orban oder Putin entgegen. Baerbock & Co sind dabei auf dubiose Charaktere vom World Economic Forum und der NATO angewiesen. Es sind amorphe Charaktere, die schnell dubiose Meinungen aufsaugen, die ihnen von den globalen Eliten souffliert werden.“

Die neuen Herren

Besonders lobend äußert sich Sellner über Werner Bräuningers Text zur Bundeswehr. Der Autor sei ein „großartiger Literat, wortgewaltig und stilistisch brilliant.“ Der Text zeige, dass die Elite, die derzeit noch an den „staatlichen und ideologischen Hebeln der Macht“ sitze, diese irgendwann verlieren werde. Die Leute, die sich anschickten, die Macht zu übernehmen, kämen aus den Strukturen der „importierten Clan-Kriminalität und der Ghettos“.

Das leite über zu dem Artikel von Karel Meissner, der einem „den Atem stocken“ lasse. Drei Seiten würden gefüllt mit den „Morden an unseren Alten“ durch völlig enthemmte und bis aufs Äußerste brutalisierte Migranten. Diese gingen oft mit Vergewaltigungen einher. Es handele sich nicht um Einzelfälle.

Dazu stellt Sellner fest:

„Nicht nur die Täter sind schuld an diesen grauenhaften Taten, sondern auch die Deutschen, das Kollektiv, das durch Unterlassen eines Widerstands mitschuldig an diesen Taten wird.

Abschließend urteilt er:

„Eine – wie der Name schon sagt – kompakte Ausgabe, mit einem Mittelteil, der einem den Magen umdreht. Höchst lesens- und unterstützenswert!“

Vernunft hingegen ist bei Figuren wie Baerbock, von der Leyen oder Strack-Zimmermann nicht zu vermuten. Sie setzen auf Macht und Karriere bis alles in Scherben fällt.