Feministische Außenpolitik: Baerbocks Irrweg

Mit reichlich Tamtam hatte Außenministerin Annalena Baerbock von drei Wochen in einem 80-Seiten-Druckwerk der bundesdeutschen Journaille ihre feministische Außenpolitik vorgestellt und war dann brav dafür abgefeiert worden.

Sie wolle ihre dementsprechenden Leitlinien „als Arbeitsprinzip im Auswärtigen Amt verankern“. Dafür wurde extra ein fetter neuer Posten geschaffen, nämlich der einer „Botschafterin des Auswärtigen Amtes für feministische Außenpolitik“, besoldet natürlich von unseren Steuergeldern. Baerbock feierlich: „Wir werden hart daran arbeiten, unserem Auswärtigen Dienst ein weiblicheres Gesicht zu geben und den Anteil von Frauen in Führungsfunktionen erhöhen.“

Mainstream-Blatt mit Einspruch

Im neuen COMPACT-Magazin wird die feministische Außenpolitik entlarvt als das, was sie ist, nämlich knallharte Macht- und Kriegspolitik, wie Baerbock Ende Januar im Europarat ja auch selbst auf den Punkt gebracht hatte: „Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander.“ Bei jeder Gelegenheit schwört sie darüber hinaus der Ukraine die Treue, und zwar „egal, was meine deutschen Wähler denken“.

Einspruch gibt es jetzt auch von der Welt. Dort wird geschlagzeilt:

„Als Ideologie ist die feministische Außenpolitik gefährlich.“

Die Autoren Ramtin Rozekhan und Nathanael Willi werfen Baerbock vor, mit Feindbildern zu spielen, „um sich moralisch zu profilieren“. Außerdem werde hier einer „staatsfeindlichen Denkschule“ die Bühne geboten.

Nationalstaaten sollen abgeschafft werden

Denn: Die feministische Außenpolitik sehe das Patriarchat als Ursprung aller internationalen Konflikte an und sei davon überzeugt, dass „das Feindbild alte, weiße Männer sich über die Jahrtausende ein Staatssystem gesponnen“ habe. Daher sei es „das ausgerufene Ziel der Feministischen Außenpolitik, das bestehende System der internationalen Gemeinschaft von Nationalstaaten in Gänze abzuschaffen“.

Die Autoren dieser Welt-Analyse halten dagegen: „Diese Denkschule verkennt, dass gerade dieses Staatensystem Europa und die Welt im historischen Vergleich friedlicher gemacht hat.“ Und so fällt die Kritik an Annalena Baerbocks Treiben doch deutlich aus: „Unser Staatensystem, das die Feministische Außenpolitik abschaffen möchte, hat erst dazu beigetragen, dass Konflikte zwischen den Völkern durch diplomatische Mittel und Verhandlungen ausgetragen werden können und Anarchie der Vergangenheit angehört.“ Eben dies sei gegenwärtig tatsächlich zu verteidigen: „die Souveränität von Staaten als Grundlage für friedliche Koexistenz“.

Das Fazit der Welt-Autoren:

„Die Feministische Außenpolitik beruht auf hochproblematischen normativen Grundannahmen und eröffnet mehr unbeantwortete Fragen, als dass sie neue Lösungen liefert.“

Was die tapferen Welt-Autoren übersehen oder bislang übersehen haben, ist die Tatsache, dass diese Art der feministischen Außenpolitik eine Entwicklung fortsetzt, die schon seit gut zehn Jahren zu beobachten ist.

Der Geschlechterproporz an den Schalthebeln der Macht hat sich nämlich bereits dramatisch verändert. Nach Hillary Clinton, Victoria Nuland und Angela Merkel drängen jetzt vermehrt relativ junge Frauen ins Rampenlicht, neben Baerbock sind beispielsweise die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin, die über Tiktok-Clips populär wurde, und ihre Amtskollegin Jacinda Ardern zu nennen, die in Neuseeland als Lockdown-Einpeitscherin agierte und dann wegen angeblicher Erschöpfung zurückgetreten ist.

Die Personalreserve

Außerparlamentarisch spielen sogar Teens und Twens wie Greta Thunberg und Luisa Neubauer ihre Rollen als Antreiber, sie sind quasi die Personalreserve des Weltwirtschaftsforums (WEF) und sind nicht trotz, sondern wegen ihrer Unbedarftheit nach oben gekommen. Ohne politische Erfahrungen sind sie auf Einflüsterungen dubioser Berater von WEF und NATO angewiesen. Ihre amorphen Charaktere saugen Meinungen auf, die sich die Eliten gebildet haben. Der Pakt mit den Teufeln macht sie zu Hexen und katapultiert sie auf der Karriereleiter nach oben.

Was die Welt-Autoren indes richtigerweise erwähnen, ist der Umstand, dass mit Kristina Lunz eine einschlägig bekannte Gender-Fanatikerin an den Eckpfeilern der feministischen Außenpolitik entscheidend mitgewirkt hat. Die Aktivistin ist Co-Chefin des Center for Feminst Foreign Policy und Baerbock-Beraterin. Ihre Auffassung, dargelegt in ihrem Buch Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch ist unzweideutig, nämlich dass „Nationalstaaten und das Konzept der Feministischen Außenpolitik nicht wirklich miteinander vereinbar“ seien.

Ferner schreibt sie: „Es sollte klar geworden sein, dass die Feministische Außenpolitik und ihre Aktivist:innen nicht dafür kämpfen, einfach nur einen Platz am Tisch zu erhalten. Es geht vielmehr darum, den alten zu zerstören und einen komplett neuen Tisch zu bauen.“

So viel Unsinn wird heutzutage natürlich belohnt. Auf der Internetseite von Kristina Lunz wird mit stolzgeschwellter Brust verkündet: „Sie ist eine Atlantik Brücke Young Leader, Ashoka Fellow, BMW Foundation Responsible Leader sowie Mitglied der Advisory Group der Goalkeepers Initiative der Bill und Melinda Gates Foundation zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen.“

Für Ramtin Rozekhan und Nathanael Willi ist Annalena Baerbock damit überführt:

„Die Tatsache aber, dass sie den radikalen Verfechterinnen und Verfechtern dieser Denkschule wortwörtlich eine Bühne bietet und ihnen direkt Einfluss auf politische Leitlinien gewährt, zeigt, dass sie diese Weltanschauung mitträgt, ohne es selbst als Außenministerin aussprechen zu können.“

Noch bilden alten weiße Männer ein Gegengewicht zu dieser Gefahr. Denen kann man oftmals viel ankreiden, doch in aller Regel wissen wie aufgrund ihrer Lebenserfahrung, was sie wollen und was sie tun. Sie mögen Machtpolitiker sein, vielleicht gar Machos, aber gewiss keine Hasardeure. Und vor allen Dingen wissen wie: Was auch immer geschehen mag, man vernichtet nicht den Planeten. Wir haben nämlich nur diesen einen.

