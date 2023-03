Die Terrorakte gegen die Nord-Stream-Pipelines sind der vorläufige Schlusspunkt unter eine Energiepartnerschaft, die für Deutsche und Russen ideal war. Lesen Sie mehr über den hundertjährigen Krieg gegen Deutschland sowie eine große Analyse der Nord Stream-Attentate in unserem COMPACT-Spezial „USA gegen Deutschland“. Hier mehr erfahren.



Noch in den 1950er Jahren hatte der legendäre Krupp-Manager Berthold Beitz erste Fühler nach Moskau ausgestreckt und ein Tauschgeschäft „Rohre gegen Erdgas“ angebahnt. Der geplante Osthandel konnte nur mit Mühe von den USA ausgebremst werden, die im Jahr 1963 über den NATO-Rat ein gegen die Sowjets gerichtetes Embargo für Großröhren initiierten. Am Ende baute der Ostblock mit Unterstützung der DDR die Pipeline Druschba (Freundschaft) – sie würde noch heute Öl bis Schwedt an der Oder transportieren, wenn dieses für alle Seiten gewinnbringende Energieprojekt nicht der Sanktions- und Kriegspolitik der Ampel zum Opfer gefallen wäre.

Hilfe in der höchsten Not

In Zeiten der Entspannungspolitik waren wieder Kooperationen Moskaus mit Westdeutschland möglich. Auf der Hannover-Messe im Mai 1969 plauderten SPD-Wirtschaftsminister Karl Schiller und der sowjetische Außenhandelsminister Nikolai Patolitschew über gigantische Gasfunde in Westsibirien und dachten nochmal über die sechs Jahre zuvor auf Eis gelegten Tauschgeschäfte nach.

Schon neun Monate später übernahm ein deutsches Bankenkosortium die Vorfinanzierung von 1,2 Millionen Tonnen Großröhren, die der Mannesmann-Konzern in die Sowjetunion liefern sollte. Im Oktober 1973 wurde dann das erste Gas geliefert – und zwar passend genau in der höchsten Stunde der Not, im Monat des von den Arabern wegen der westlichen Unterstützung für Israel im Jom-Kippur-Krieg verhängten Ölembargos. Die Sowjets erfüllten ihre Verpflichtungen gegenüber der Bundesrepublik eisern – wenn es Engpässe gab, hatten zuerst die sozialistischen Bruderländer das Nachsehen.

Honeckers Beschwerde

Während der Ölkrise 1979 ließ ein erboster Erich Honecker dem sowjetischen Machthaber Leonid Breschnew angeblich die Frage übermitteln, warum er „wegen zwei Millionen Tonnen Erdöl die Existenz der DDR aufs Spiel setzen“ wolle. Westdeutschland war hingegen in den 1970er Jahren bestrebt, das Geschäft mit den sowjetischen Partnern auszubauen, und verhandelte schon über den Bau einer weiteren Pipeline, die Gas von der arktischen Halbinsel Jamal ins bayerische Waidhaus an der Grenze zur damaligen Tschechoslowakei transportieren sollte. US-Präsident Ronald Reagan versuchte, das Projekt über ein neues Embargo zu verhindern – doch dann brach der Ostblock zusammen und die Knöpfe wurden auf Reset gestellt.

Der insbesondere unter dem Kanzler Gerhard Schröder vorangetriebene Bau der Nord-Stream-Pipelines sollten stets, auch im Dienste der Friedenspolitik, das europäische Haus gen Osten erweitern – und wurden deshalb von Transatlantikern jedweder Couleur erbittert bekämpft und schließlich von Terroristen gesprengt. Die Transatlantiker haben ihr Ziel nun leider erreicht: Statt Teil eines zukunftsorientierten eurasischen Energienetzes werden, kauft Deutschland nun überteuertes und ökologisch höchst schädlich hergestelltes US-Frackinggas ein.

Alle Argumente für „Ami go home“ finden Sie in dieser neuen COMPACT-Spezialausgabe – von der Gräuelpropaganda gegen das Kaiserliche Heer während des Ersten Weltkriegs und der US-Hilfe beim Aufstieg Adolf Hitlers über die Rheinwiesen-Verbrechen und Morgenthaus Hungerplan bis zur Kanzlerakte. Vor allem finden Sie in diesem Heft auch eine umfassende Analyse der Anschläge auf die Nord Stream-Pipelines – und die Gründe dafür, warum die Täter dieses ersten kriegerischen Akts gegen Deutschland seit 1945 im westlichen Lager gesucht werden müssen. Hier mehr erfahren.