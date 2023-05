Man kennt sich von früher…

Zitat des Tages: „Der neue Energie-Staatssekretär muss sich unterdessen erst einarbeiten. Habeck kennt Philipp Nimmermann noch von früher, er war Staatssekretär in Schleswig-Holstein, dann in Hessen. Nur mit Klimaschutz und Energie war er bislang wenig befasst. Alles keine idealen Voraussetzungen in einer politisch so heiklen Phase.“ (Der Spiegel)

„Habeck hat um seinen Kumpel Patrick Graichen, inzwischen geschasster Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und besonders kompromissloser Klima-Fanatiker, einen Busenfreunde- und Familienclan eingerichtet, der selbst in Bananenrepubliken für Aufsehen sorgen würde.“ (Neues COMPACT-Magazin „Habeck in den Knast“)