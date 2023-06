Mainstream: Mehrheit will Rammstein canceln

Trotz medialen Amoklaufs: Am Mittwoch spielte Rammstein vor vollem Olympia-Stadion in München. Wie im Falle der AfD versucht der Mainstream es jetzt mit einer Gegen-Statistik: Die Mehrheit wolle ein Stopp der Konzerte…Wer die wirklichen Bösewichte im Rock- und Pop-Business sind, lesen Sie in dem Buch „Der Musik-Code“ des Enthüllungsjournalisten Nikolas Pravda. Hier mehr erfahren.

Der Abbau des Rechtsstaates, der während der Lockdown-Diktatur selbst schlichteren Gemütern offenbar wurde, zeigt sich auch im gegenwärtigen Wegfall der Unschuldsvermutung. Verdacht ist gleich Schuld. zumindest, wenn der Beklagte über keine linksgrüne Lobby verfügt. Man braucht keinen Gerichtsprozess mehr. Die Urteil wird zeitgleich mit Bekanntgabe der Anschuldigung gefällt. Mainstream-Journalisten sind Kläger und Richter zugleich.

Auch wenn der Verdächtige später per Gericht freigesprochen wird, ändert das nichts: Die Propaganda-Medien beharren weiterhin auf Unfehlbarkeit ihres „gesunden Volksempfindens“: Der alte weiße Mann muss schuldig sein.

In dieser Woche feuert der Mainstream gegen die AfD und die Rockband Rammstein. Beides Phänomene, die Wokeness-Robespierres gern guillotinieren möchten. Das Frustrierende ist nur: Die Bevölkerung teilt die mediale Verurteilung nicht: Im Falle der AfD steigt die Zustimmung. Also liefert das Umfrage-Institut Insa schnell eine gegen-Statistik. Die besagt: Trotz Popularität der AfD fürchtet sich die Mehrheit vor einem „Rechtsruck“. Na dann ist die Welt ja wieder in Ordnung.

Ähnlich ist es im Fall Rammstein: Seit Tagen erklärt der Mainstream die Dunkelrocker zu Dunkelmännern: K.O.- Tropfen, Missbrauch, Schläge. Alles dabei, was Links-Spießer in den selbstgerechten Empörungsrausch treibt. Die Frage, ob Frontmann Till Lindemann überhaupt „schuldig“ ist – wen interessiert das schon? Wozu ein Gerichtsverfahren mit lästiger Detail-Debatte? Der Gutmensch will Lynchjustiz!

Das Problem der Mainstream-Henker: Auch bei Rammstein platschte der Propaganda-Coup ins Wasser. Denn am Mittwoch spielte die böse Boy-Band im Münchener Olympiastadium vor zehntausenden Zuschauern – und Zuschauerinnen… (Jaja, nicht mal die Frauen ließen sich abhalten.) Erst am Schluss ging Lindemann auf das mediale Bashing ein:

„München, danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr bei uns seid“

– rief er ins volle Stadion. Tja, was macht man da? Das unwoke Publikum will einfach nicht gehorchen. Also greifen Mainstream-Journalisten zur gleichen Taktik wie bei der AfD: man erfindet einen Gegen-Öffentlichkeit, erstellt eine Gegen-Statistik. Was sind schon zehntausende Fans gegen die „Mehrheit der Deutschen“?! Wieder liefert Insa die gewünschten Ergebnisse. Triumphierend verkündete t-online:

„Umfrage: Mehrheit der Deutschen für Absage der Rammstein-Konzerte“

Im Artikel heißt es:

„Eine Mehrheit der Deutschen wünscht sich eine Absage der umstrittenen Münchner Rammstein-Konzerte, die an diesem Mittwoch im Olympiastadion beginnen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die Bild-Zeitung sind 45 Prozent der Befragten der Ansicht, dass die Konzerte bis zur Klärung der Machtmissbrauchsvorwürfe gegen Sänger Till Lindemann und sein Umfeld abgesagt werden sollten.“

Sollen künftig nicht mehr die Fans, sondern Umfragen bestimmen, wer wann und wo auftreten darf? Genauso funktioniert Cancel Culture.

Echte Skandale und Verbrechen: In seinem Buch „Der Musik-Code“ zeigt Investigativjournalist Nikolas Pravda, wer die wirklichen Bösewichte im Rock- und Pop-Business sind. Hier bestellen.