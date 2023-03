Mainstream: BRD muss Macron vor Querfront retten

In Frankreich streiken die Arbeiter gegen Erhöhung des Rentenalters. Mehr noch: linke Politiker beteiligen sich an einer Querfront-Abstimmung gegen Macron. Das Propagandablatt Der Spiegel schlägt Alarm und verlangt von der deutschen Regierung, sich mit Regierungschef Macron zu solidarisieren. Kann eine solche Querfront auch in Deutschland entstehen? Diese strategische Frage wird im Titelthema der April-Ausgabe von COMPACT-Magazin beantwortet. Hier mehr erfahren.

Frankreichs Arbeiter streiken wegen der Erhöhung des Rentenalters durch Ministerpräsident Macron. Gemeinsam zeigen sie dem Ex-Banker, wo der neoliberale Spaß aufhört. Die Sensation dabei: Im französischen Parlament stimmen Linke und Rechte erstmals gemeinsam ab: bei einem Misstrauensvotum gegen die Macron-Regierung. Da kann das Eliten-Propagandablatt Der Spiegel natürlich nicht schweigen: Unter dem Titel „So gefährlich dumm kann nur die Linke sein“ hetzt Kommentator Nikolaus Blome gegen französische Arbeiter und linke Querfront- Politiker.

Man erinnere sich, wie Frankreichs Ex-Regierungschef Francois Hollande, ein Gerhard Schröder-Fan, einst jammerte, dass man in Frankreich solche antisozialen Reformen wie die Hartz-Gesetze nicht durch kriege. Ebenso ächzt Blome , dass das Rentenalter in Frankreich (verglichen mit Deutschland) sehr niedrig, der Rentensatz dagegen recht hoch liege. Heißt im Klartext: Die haben gar keinen Grund sich zu beklagen. Deren Proteste seien unberechtigt und nutzten nur Le Pen.

Der alte Trick: Wenn ihr keine braven Untertanen seid, dann kommen die bösen Rechten. Blome gräbt dieses Schwachsinn wieder aus: Weil Frankreichs Linke ihre Wählerschaft vergrätzt habe, wollten diese „Kleinbürgerkommunisten“ mit den Rentenprotesten „etwas gutmachen, aber in Wahrheit schenken sie der Frau (Le Pen, Anm.) das ganze Land. So sträflich dumm kann man sein: Die Gewalt, das Chaos, die Wut und die links-missionarische Maßlosigkeit – all’ das relativiert Le Pen und rückt sie politisch weiter in die Mitte hinein, als sie es aus eigener Kraft je vermögen könnte.“

Dann lässt der Spiegel-Autor die Maske endgültig fallen:

„Schlimmer ist: Was, außer ungläubig zu glotzen, tun die staatstragenden Parteien in Deutschland? Hebt im Kanzleramt oder im Außenministerium irgendjemand den Hörer hoch und fragt im Élysée: Was können wir für euch tun?“

Wie bitte? Die deutsche Regierung soll Macron ihre Hilfe gegen Frankreichs protestierende Bürger anbieten? Ja, genau das verlangt Blome. Deshalb schimpft er gegen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), die sich nur in „feministische Außenpolitik“ verschraube und gegen Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Kanzler Olaf Scholz (SPD), die früher schon Macrons Europa-Ambition ignoriert hätten.

Und was sollte die deutsche Politik jetzt tun? Den Franzosen sagen, dass sie sich Macron unterwerfen sollen? Oder ihm gleich Waffen liefern? Leopard- oder Marder-Panzer beispielsweise, um sich gegen sein undankbares Volk zu verteidigen? Nach dem Motto: Die EU-Eliten müssen schließlich zusammen halten. Zumal wenn ein imaginärer zweiter Hitler droht:

„Begreift denn niemand: Französische Innenpolitik ist europäische Innenpolitik ist deutsche Innenpolitik. Bonn war nie Weimar. Paris könnte es werden. Wir sind die Schlafwandler.“

Eine klare Warnung vor Querfrontbildung: Wenn sich Linke und Rechte sich zusammentun, gewinnen nur die Rechten. Und die schöne EU -Elitenherrschaft geht zu Bruch.

Kann eine solche Querfront auch in Deutschland entstehen? Diese strategische Frage wird im Titelthema der April-Ausgabe von COMPACT-Magazin beantwortet. Parallel gibt es: Wagenknechts Programm entspricht etwa dem von Mélenchon, der überdies seit 25 Jahren ein Kumpel ihres Ehemannes Oskar Lafontaine ist. Wagenknecht sträubt sich derzeit noch unsinnig gegen jede Öffnung ihres „Aufstandes für den Frieden" nach rechts – aber das hat Mélenchon bis vor Kurzem auch getan. Er sprang über seinen Schatten, als in einer großen Kampfsituation plötzlich eine Mittelgruppe auftrat.