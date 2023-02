Ludwigshafen: Spendengelder für Ex des somalischen Doppel-Messermörders

Die Verhöhnung deutscher Opfer von Migrantengewalt hat einen neuen, schier unfassbaren und gleichzeitig zutiefst makabren Tiefstpunkt erreicht, der nur noch schwer zu unterbieten sein dürfte. Das COMPACT-Magazin kennt keine Tabus und klärt auf: „Berlin ist überall – Wie Deutschland im Multikulti-Chaos versinkt.“ Hier mehr erfahren.



Was für eine unausdenkbare Schande! Am 18. Oktober 2022 ermordete ein illegaler Migrant aus Somalia in dem Ludwigshafener Stadtbezirk Oggersheim zwei deutsche Handwerker. Die Tat des 26-jährigen Liban S. war an Grausamkeit nicht mehr zu übertreffen. Der Somalier stach erst wie von Sinnen auf den 20jährigen deutschen Malergesellen Jonas Sprengart ein, der von der Attacke völlig überrascht wurde und zusammenbrach.

Eine unfassbar brutale Tat

Als der 35jährige Maler Sascha Kraft seinem Kollegen zur Hilfe eilte, erhielt dieser einen Stich in den Hals. Dann stach der Somalier wieder auf sein erstes Opfer ein. Unter Allahu-Akbar-Rufen hackte der Somalier einem seiner Opfer sogar noch den Unterarm ab, bevor er es endgültig tötete.

Der Messer-Mörder handelte aus blankem Hass auf deutsche Männer, wie er einem Gutachter gegenüber erläuterte. Die Proteste der diversen Anti-Rassismus-Initiativen blieben in diesem Fall jedoch aus. Nach seinem Doppelmord ging der Somalier noch in eine Drogerie und verletzte einen 27jährigen schwer. Auch diesem stach er wie wild in den Hals- und den Brustbereich, das Opfer überlebte wie durch ein Wunder. Der Täter kannte kein einziges seiner drei Opfer.

Ein Skandal der Stadtverwaltung

Mittlerweile läuft vor dem Landgericht Frankenthal ein Mordprozess gegen den Somalier. Nun aber passierte etwas Unfassbares. Bürger aus ganz Deutschland spendeten insgesamt 22.500 Euro und gaben das Geld sicherlich in dem Glauben, dass es den Angehörigen der Mordopfer wie auch dem Überlebenden zugutekäme.

Doch dem war nicht so. Nach Angaben verschiedener Medien gingen 5.625 Euro an die Ex-Freundin des Mörders. Warum diese überhaupt mit Spendengeldern bedacht wird, ist natürlich völlig unklar. Verantwortlich für diesen bodenlosen Skandal ist wohl die Ludwigshafener Stadtverwaltung unter Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).

Eine Pietätlosigkeit sondergleichen, die sich hoffentlich alle Ludwigshafener Wähler genau merken werden. Und einmal mehr stellt sich natürlich die Frage, wieso man Personen wie den Messermörder von Oggersheim überhaupt je nach Deutschland hat einreisen lassen.

