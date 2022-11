Linksgrüne Köpfe platzen auf Twitter

Zitat des Tages: „Der reichste Mann der Welt aka Elon Musk hat Twitter nun also doch endlich gekauft, und das bringt – nicht nur, aber vornehmlich ebenda – reihenweise linksgrüne Köpfe zum Platzen. Es ist besser als jeder Halloween-Slasherfilm der letzten Tage. (…) Linke fürchten offenbar so sehr um ihre Diskurshoheit und -bedeutung, dass ihnen gar nichts mehr peinlich ist.” (Anna Schneider, Journalistin: Welt.de)

„Ein falscher Witz, schon ist man erledigt. Was nicht in den Kanon der Woke-Gemeinde passt, wird aussortiert – nicht, wie in offenen Diktaturen, mit den Mitteln der kalten Zensur, sondern subtiler: mit Boykott, mit politischem, sozialem und ökonomischem Druck. Orchestriert wird das politisch korrekte Empörungstheater in Social Media, die Mainstream-Gazetten ziehen nach.” (COMPACT 10/2022)