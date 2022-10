Lindner: Ampel hat an Legitimation verloren

Zitat des Tages: „FDP-Chef Christian Lindner sieht die Bundesregierung nach der Landtagswahl in Niedersachsen unter Zugzwang. Die Ampel-Koalition habe angesichts der Ergebnisse ,an Legitimation verloren’, sagte Lindner in Berlin. Er begründete seine Aussage damit, dass die Gewinne der Grünen bei der Wahl am Sonntag die Verluste von FDP und SPD nicht aufwögen.” (Welt.de)

„Der offensichtliche Zusammenhang zwischen Energie- und Kriegspolitik könnte zu völlig neuen Konstellationen auf der Straße führen. Zum einen ermöglicht er den Querdenkern, die bisher Sozialpolitik nicht thematisiert haben, über einen ihrer Kerninhalte, nämlich Frieden und Souveränität, Türöffner auch für Armutsproteste zu werden. Zum anderen treibt er jene Linken auf die Straße, die ihre politische DNA, nämlich Einsatz für die Arbeitenden und gegen den Imperialismus, nicht dem Bündnis mit SPD und Grünen opfern wollen.” (COMPACT COMPACT-Magazin 09/2022)