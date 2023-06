Lina Engel: Taucht sie jetzt unter?

Ein Justiz-Akt des blanken Irrsinns: Die Linksterroristin Lina Engel wurde vor zwei Tagen nach der Urteilsverkündung vor dem Oberlandesgericht Dresden auf freien Fuß gesetzt. Alles zu Lina Engel, der Hammerbande und anderen Antifa-Verbrechern 💥 Wir enttarnen die Netzwerke und nennen die Täter, ihre Unterstützer und ihre Finanziers beim Namen. Hier mehr erfahren.



Das ist ein geradezu unfassbarer Skandal und eine offenbar ganz bewusst in Kauf genommene schwere Gefährdung der Öffentlichkeit: Hans Schlüter-Staats, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Dresden bei dem Prozess gegen Lina Engel sowie drei weitere Mitglieder der sogenannten Hammerbande, setzte Engel und ihre Kumpane nach der Verkündung des Urteils auf freien Fuss.

Die absolut lächerlichen Meldeauflagen, die Engel und ihre drei Kumpane nun erfüllen müssen, sind völlig ungeeignet, um ein Abtauchen dieser Personen in die Illegalität, in der dann neue Gewalttaten gegen Leib und Leben von Andersdenkenden durchgeführt werden können, zu verhindern. Gegen Johannes Dornhöver, Ex-Mitglied der Hammerbande und Kronzeuge der Anklage im Prozess gegen Lina Engel, kursieren beispielsweise schon ganz unverhohlene Mordaufrufe in der linken Szene.

Schon einmal kurz vor dem Abtauchen

Für ein Abtauchen Engels in die Illegalität sprechen nicht nur politische, sondern auch persönliche Motive. Schon vor der Verhaftung Engels am 5. November 2020 gingen die Behörden davon aus, dass sie ihrem untergetauchten Freund Johann Guntermann – ebenfalls ein linksextremistischer Gefährder – in den Untergrund folgen wollte. Dafür spricht, dass die junge Frau offenbar ihr Aussehen veränderte, Verkleidungen, Brillen und Perücken nutzte.

Bei einer Hausdurchsuchung fand das LKA neben einem Hammer und Körperschutzwesten auch den gestohlenen Ausweis einer jungen Frau namens Lisa M., in deren Rolle sie offenbar schlüpfen konnte. Hinzu kommen 3.090 Euro Bargeld sowie 26.000 Euro auf einem Konto, dessen Herkunft sich die polizeiliche Finanzermittlung nicht erklären kann.

Offensichtlich kam die Soko LinX des Landeskriminalamts Sachsen, die damals die Festnahme Engels tätigte, einem Abtauchen Engels in die Illegalität nur kurz bevor. Der Wunsch Engels, ihrem Freund zu folgen, dürfte nach wie vor weiterbestehen. In ihrem Fall scheint sogar eine besonders hohe Fluchtgefahr zu bestehen.

Johann Guntermann: Der Drahtzieher

Johann Guntermann, Spitzname „Lücke“ ist ein mehrfach vorbestrafter Antifa-Gewalttäter, der in Frakturschrift „Hate Cops“ auf die Finger tätowiert hatte – und angeblich Lina Engels Verlobter ist. 2015 warf er bei der Randale in der Leipziger Innenstadt Steine. Im gleichen Jahr schlug er bei einer Pegida-Demonstration eine Frau zu Boden, beschimpfte sie als „Nazischlampe“.

Das patriotische Netzportal Ein Prozent stellte in einem am 23. März veröffentlichten Artikel über Johann Guntermann fest:

„Dabei spricht viel dafür, dass Johann Guntermann der eigentliche Drahtzieher hinter der ,Hammerbandeʽ ist. Zuletzt hat das ein Kronzeuge im sogenannten Antifa-Ost-Prozess bestätigt. Immer wieder sei es Guntermann gewesen, der mögliche Zielpersonen für Überfälle ausgesucht und ausgekundschaftet habe, um dann Mittäter zu rekrutieren. Dabei habe dieser auf ein klandestines Netzwerk vor allem aus Leipzig und Berlin zurückgegriffen. Besonders wichtig sei ihm gewesen, persönlich an den Attacken beteiligt zu sein, um den Schaden bei den Opfern zu „maximieren“. Auch mehrfache Haftstrafen konnten den gebürtigen Hallenser, der als Kind mit seinen Eltern nach Bayern zog und 2011 nach Leipzig zurückkehrte, nicht von seinen Taten abhalten.“

Ganz ohne Polemik lässt sich jedenfalls feststellen: In den letzten Jahrzehnten wurden wohl selten einmal rechtskräftig verurteilte Täter auf freien Fuß gesetzt, bei denen so viel für ein Untertauchen sprach wie nun bei Lina Engel und ihren drei Kumpanen. Es handelt sich um eine hochriskante und an Verantwortungslosigkeit nicht mehr zu überbietende Entscheidung, die möglicherweise Menschenleben kosten wird. Naivität braucht man bei den verantwortlichen Richtern aber sicherlich nicht unterstellen. Schließlich fand in Dresden ein politisch gesteuerter Staatsschutzprozess statt, bei dem hinter den Kulissen die Drähte zu den Innenministerien geglüht haben dürften (lesen Sie dazu auch hier den Artikel von Martin Kohlmann). Der Justizapparat wird von einer hochgradig politisierten Beamtenschaft beherrscht, die den „Kampf gegen Rechts“ mittlerweile über die Verhinderung schwerster Straftaten gegen Leib und Leben zu stellen scheint.

Jede Verharmlosung ist gefährlich. COMPACT-Spezial „Antifa. Die linke Macht im Untergrund“ nennt die Gefahr beim Namen, zeigt Strukturen auf, präsentiert Täter-Netzwerke und ermöglicht höchst aufschlussreiche Einblicke. Hier bestellen.