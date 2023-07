Die bösen Erfahrungen deutscher Frauen. Freiwild Frau: Staatsmedien und EU-finanzierte Propaganda versprechen Asylanten schnellen Sex in Deutschland. Schulen schicken Mädchen in die Heime der Invasoren. Doch einige dieser Beziehungen enden tödlich. _ von Martin Müller-Mertens Lenas Glück kam über die Balkanroute. Mit Freunden hatte die 30-Jährige am Bahnhof geklatscht, als die Heerschar der neuen Heiligen endlich auch Berlin erreichte. Im Wettlauf mit einer anderen Aktivistin, so berichtete es die Deutsche Welle, steckte die Politologiestudentin dem