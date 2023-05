Letzte Generation: Schmierereien gegen Grundgesetz

In Berlin treiben weiterhin Klima-Fanatiker der Letzten Generation ihr Unwesen. Jetzt gab es neue Schmierattacken. COMPACT-Spezial hat aufgearbeitet: „Klima-Terroristen. Was sie denken – und wer sie bezahlt.“ Hier mehr erfahren.

Erneut haben Klima-Kämpfer ausgerechnet das Grundgesetz-Denkmal nahe dem Reichstagsgebäude in Berlin beschmiert. Mit „blutroten Handabdrücken“ habe man darauf hinweisen wollen, dass der Klimaschutz in Deutschland missachtet werde, so eine Erklärung der Täter. Laut Polizeiangaben waren drei Männer und drei Frauen am Werke.

Das vom israelischen Künstler Dani Karavan geschaffene Denkmal, das aus diversen Glasplatten besteht und an die – in der BRD spätestens seit der Corona-Krise ohnehin schon massiv ausgehöhlten – Grundrechte erinnern soll, wurde mit einer zähen Flüssigkeit beschmiert. „Diese Regierung zerstört unsere Lebensgrundlagen“ stand auf einem die Aktion begleitenden Plakat.

Vor einigen Wochen kam es zu einer nahezu identischen Aktion. Damals jammerte Innenministerin Nancy Faeser (SPD), es gebe „keinerlei Rechtfertigung dafür, ausgerechnet die Grundrechte zu beschmieren – und das auch noch am Bundestag, dem Herz unserer Demokratie“. Zuletzt hatte ein Treffen von Klima-Wirren mit FDP-Verkehrsminister Volker Wissing für Aufsehen gesorgt. Das Gespräch wurde von Vertretern der Letzten Generation als „äußerst ergiebig“ gefeiert. Genützt hat es offenbar wenig.

Längst widerlegte Thesen

Sie geben sich alternativ, sozial und ökologisch, doch in Wirklichkeit sind sie die Sturmtruppen des Great Reset. So lassen sich die Erkenntnisse zusammenfassen, die COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen“ in aufreibender Recherche zusammengetragen hat. Denn eigentlich sind Theorien vom menschengemachten Klimawandel längst widerlegt. Doch das ist den Klima-Kids gleichgültig. Sie wissen berüchtigte Milliardäre aus den USA hinter sich.

In Wahrheit handelt es sich um eine ausgeklügelte Agenda, die hier von Letzter Generation, Fridays für Future und dergleichen vorangetrieben wird, ganz im Sinne des Weltwirtschaftsforums von Klaus Schwab, ganz im Sinne seiner Vision eines Great Reset, voll auf Linie der Großen und Mächtigen.

Es gibt glasklare Beweise, die aufzeigen, wie Klima-Gruppen von US-Milliardären, darunter Bill Gates, die Ölmagnaten-Familie Getty und die Rockefeller-Stiftung, gepampert werden. In Wirklichkeit geht es Fridays for Future & Co. nämlich nicht um die Rettung der Welt, sondern erklärtermaßen um Deindustrialisierung, den Umbau unserer Wirtschaftsordnung und die Abschaffung der „weißen Vorherrschaft“.

Zu den Hauptsponsoren der Letzten Generation zählt ferner der 2019 gegründete und im kalifornischen Beverly Hills ansässige Climate Emergency Fund (CEF), der sich einem weltweiten „disruptiven Klima-Aktivismus“ verschrieben hat. Bis Ende September vergangenen Jahres hatte diese obskure Organisation nach eigenen Angaben 3,5 Millionen Dollar an elf Gruppen aus verschiedenen Ländern überwiesen.

Erneuerbare als Hebel

Der Börsenexperte Dirk Müller vertritt in seinem schon 2018 veröffentlichten Buch „Machtbeben. Die Welt vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten“ die These, dass globalen einen „großen Hebel“ umlegen wollen. Den „Auftakt zur großen Wende“ sieht der als Mr. Dax bekannt gewordene Autor in der vor der UN-Klimakonferenz des Jahres 2014 lancierten Ankündigung der Rockefeller-Familie, sich von ihren Ölinvestitionen zu trennen und „dieses Geld lieber in erneuerbare Energien investieren“.

Dieses Projekt ermöglicht auch in Deutschland überraschende Blitzkarrieren. So beförderte Außenministerin Annalena Baerbock Anfang 2022 die einstige Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan zur Staatssekretärin und Sonderbeauftragten der Bundesregierung für Klimaschutz. Es war natürlich kein Problem, dass dafür eine Blitzeinbürgerung der US-Amerikanerin notwendig war. Nun darf die Klima-Lobbyistin über ihren neuen Posten jedes Jahr Milliardensummen an ein NGO-Netzwerk verteilen, dem sie noch vor kurzer Zeit in führender Position angehörte.

Es ist daher wichtig, sich mit den Hintermännern zu befassen und auch die gesamte Klima-Ideologie mit wissenschaftlichen Argumenten auseinanderzunehmen, etwa die Lügen des Weltklimarates IPCC und seiner deutschen Partnerorganisationen.

Um Klimaschutz geht es jedenfalls schon längst nicht mehr. Geplant ist der radikale Umbau der Gesellschaft. COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen. Wie sie denken – und wer sie bezahlt“ deckt das ganze Netzwerk schonungslos auf. Hier bestellen.