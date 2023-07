Leichen in allen Kellern

Seit über einem halben Jahrhundert deckt Star-Reporter Seymour Hersh unermüdlich Kriegsverbrechen, Machtmissbrauch und Menschenrechtsverletzungen auf. Kein US-Präsident ist vor seinem Spürsinn sicher. In Kürze erscheint COMPACT Edition „Seymour Hersh:. Der Nordsee-Krimi“ mit weiteren Beiträgen der Investigativ-Legende. Hier mehr erfahren.

Wer kriminalistische Wahrheitssuche betreibt, braucht vor allem eins: Gleichgültigkeit gegenüber Shit-Stormern, Zombie-Journalisten oder Mainstream-Experten, die Rufmord mit Desinformation kreuzen, um die Narrative jeweiliger Machthaber zu stützen. Aber auch gegenüber Angepassten, die um ihr Weltbild zittern: Als ein Interviewer der Neuen Zürcher Zeitung dem Star-Reporter Seymour „Sy“ Hersh die Ohren voll heulte, dass seine Enthüllung über die Nord Stream-Pipeline ihn „verunsichert“ hätten, antwortete der Beklagte:

„Ich habe eine Familie, ich kümmere mich um Hund, Katze und die Wüstenrennmaus. Ich kann mich nicht auch noch um Sie kümmern.“

Außerdem sei er auf Mainstream-Applaus nicht angewiesen:

„Ob Sie und die Öffentlichkeit mir glauben, ist mir scheißegal!“

Punkt. So spricht jemand, der in der Vergangenheit regelmäßig Recht behielt. Egal, wie stark seine Investigationen angepestet wurden.

Nur, früher geiferte ausschließlich das Establishment gegen den Enthüllungsprofi während linke Zeitungen ihn abfeiert haben. Inzwischen, seit Etablierung globalistischer Politik und Selbstkastration ehemals kritischer Medien, gelten Hershs Analysen auch dem Mainstream als brandgefährlich. Der 86jährige macht sich keinerlei Illusionen:

„Zeitungen wie die $New York Times$ und die $Washington Post$ haben heute Horror vor einer weiteren Trump-Kandidatur. Deshalb können sie sich nicht auf die furchtbare Außenpolitik von Joe Biden einlassen. Amerika ist zurückgeblieben.“

Aber Hershs Gelassenheit gegenüber konformistischen Kritikern beruht nicht allein auf Wissen um die eigene Qualität.

My Lai, Watergate und CIA-Verbrechen

Hershs journalistische Begabung zeigte sich erstmals 1959, als er einen Job als Polizeireporter beim City News Bureau (CBS) antrat. Diese Tätigkeit bot eine Ausbildung der krasseren Art, fernab beheizter Hörsäle. Sie zwang zur Direktkonfrontation mit Raub, Mord und Totschlag. Als Beifahrer im Polizeiauto raste Hersh zum Tatort, sammelte dort Informationen. Dann der Sprint zur Telefonzelle, um seiner Redaktion die News zu diktieren. Dabei bemerkt er: Alle Fakten müssen mehrfach geprüft sein, bevor man sie zu Papier bringt.

1965 erklomm Hersh die nächste Stufe seiner Karriereleiter, wurde Hauptstadtreporter in Washington. Arbeitgeber: Associated Press. Der Vietnamkrieg lief im vollen Gange. Während Kollegen auf Pressekonferenzen abhingen, sich mit Regierungserklärungen mästen ließen, ahnte Hersh: Die Wahrheit liegt anderswo. Also knüpfte er Kontakt zum Militär.

Dort fand er seine Zuträger – so wie später im CIA und im Weißen Haus. Angestellte, die sich der Verfassung, nicht den jeweiligen Machthabern verpflichtet fühlten. Die dem Reporter ungeschönte Informationen zuspielten. Mit diesem Support schrieb Hersh gegen die offizielle Kriegs-Propaganda, deckte 1969 die heimliche Entwicklung biologischer und chemischer Waffen auf. Ein Skandal, der den damaligen Präsidenten Nixon zum Stopp ihrer Herstellung zwang.

Bald hängte Hersh sich an die Fährte des Vietnam-Soldaten Leutnant William Calley. Gegen den lief ein Prozess wegen Kriegsverbrechen. Die Medien reagierten abwiegelnd, waren um Vertuschung bemüht. Im Gespräch mit Hersh gestand Calley, mit seiner Truppe über 550 Dorfbewohner in My Lai ermordet zu haben – darunter 182 Frauen (17 Schwangere), 173 Kinder (56 Säuglinge) und 60 Männer. Publizistische Schwergewichte wie das Life-Magazin lehnten die Story ab: Zu heiß. Am 13. November 1969 erschien der Artikel endlich in einem linken Hippieblättchen. Titel: „Lieutenant Accused of Murdering 109 Civilians“ (Leutnant des Mordes an 109 Zivilisten beschuldigt). Eine wahre Bombe.

Erstmals hatte ein US-Journalist das amerikanische Militär wegen Kriegsverbrechen geprangert. Heute ist das ein gefährliches Unterfangen: Julian Assange kann ein Lied davon singen. Damals aber erhielt Hersh für diesen Coup die höchste Auszeichnung für US-Journalisten – den Pulitzerpreis (1970). Schon das hätte zur Gründung eines dauerhaften Ruhm genügt. Aber für Hersh war es erst der Beginn einer großen Leaking-Serie, die ihm Ehrentitel wie „Stachel im Fleisch der Mächtigen“ oder „Scoop Artist“ (Sensationsmeldungskünstler) einbrachte.

Durch ihn und zwei Kollegen, Bob Woodward und Carl Bernstein, beides Hauptaufklärer des Watergate-Skandals, entstand die Heldenfigur des „investigativen Journalisten“, der Hollywoods Drehbuchautoren bis zur Gegenwart inspiriert, so in dem Thriller $State of Play – Stand der Dinge$ (2009). Übrigens war auch Hersh am Watergate-Leaking beteiligt. Diese Affäre bestand aus mehrfachem Amtsmissbrauch, der zum Rücktritt von US-Präsident Nixon führte.

Hersh enttarnte auch die CIA-Bespitzelung gegenüber der US- Bevölkerung und – ein Beispiel aus neuerer Zeit – den Folter-Skandal von Abu Ghuraib (2003) während des Irak-Krieges. Einem Gefängnis, in dem irakische Gefangene von US-Soldaten gefoltert, verletzt, vergewaltigt, erniedrigt und dabei fotografiert wurden. Ein irakischer Zwei-Sterne-General informierte Hersh, der bald auch Zugang zu den Fotos fand. Wieder verpasste er der Nation eine publizistische Schocktherapie. Ein Jahr später ließ er noch US-Angriffspläne auf den Iran auffliegen. Das Pentagon geiferte.

Ein Sprecher nannte Hershs Leaking ein „hysterisches Stück journalistischen Fehlverhaltens“. Bush-Berater Richard Pearl bezeichnete ihn gar als „das Nächste, was im amerikanischen Journalismus an einen Terroristen heranreicht“.

2023: Eiszeit für Investigative

Inzwischen erklärt die Mainstream-Presse solche Reporterlegenden wie Hersh zu Freiwild. Jeder Praktikant darf ihnen die Kompetenz absprechen. So wurden seine Recherchen zur Sprengung der Nordsee-Pipeline zum publizistischen Waterloo für den Altmeister. Natürlich ist Hersh kein Einzelfall. Unabhängige Geister haben im Jahre 2023 ihren Platz nicht länger im Mainstream, sondern bei alternativen Medien wie COMPACT. Weshalb wir nach Scholl-Latour, Rolf Hochhuth und Giorgio Agamben auch Seymour Hersh ein Forum bieten:

