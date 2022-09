Kulturelle Aneignung: Habecks Indianer-Skandal

Ein Blick in das von Robert Habeck und seiner Frau Andrea Paluch verfasste Kinderbuch „Flug des Falken“ dürfte zu Sorgenfalten bei den politischen Sittenwächtern sorgen. Die Jagd auf die Helden unserer Jugend hat begonnen, nun sollen auch noch Karl May und Winnetou aus unserer Kultur getigt werden. Wie irrsinnig dieser Plan ist, lesen Sie in der brandneuen Okoberausgabe von COMPACT mit dem Titel Staatsfeind Winnetou: Wie die Helden unserer Jugend ausgelöscht werden. HIER bestellen!



Das von Robert Habeck und seiner Frau Andrea Paluch gemeinsam verfasste Kinderbuch „Flug des Falken“ ist erst vor zwei Jahren erschienen, müsste aber – zumindest wenn man die ultra-woken Maßstäbe seiner eigenen Partei anlegt – schon wieder umgeschrieben werden. Der Grund dafür: „Kulturelle Aneignung“ in allerschlimmster Ausprägung.

„Indianersage und Naturverbundenheit“

In dem Buch geht es um die beiden Freunde Clara und Jan, die in ihren Ferien für eine Umweltschutzorganisation einen seltenen Falken bewachen, dem ein Tierfänger nachstellt und der sich in der Nähe einer einsamen Burgruine aufhält. Aus der Sicht linker Gesinnungswächter dürfte das Buch allerdings hochproblematische Textstellen enthalten.

Wenn man an das Buch von Habeck und Paluch die gleichen Maßstäbe anlegen würde wie der Ravensburger Verlag an das Buch Der junge Häuptling Winnetou, dann müsste es sogar direkt auf den Scheiterhaufen wandern. So findet sich dort beispielsweise die Textstelle:

„Clara lächelt. Solche Geschichten gefallen ihr. Sie klingen nach Indianersage und Naturverbundenheit.“

Einem woken Leser dürfte auch noch anlässlich einer weiteren Textstelle der Kamm schwellen. Hier heißt es nämlich:

„Der Mann kniet nieder, gibt Clara seine Lampe und tastet ihr Bein ab. … ,Wir müssen das Bein schienen, damit der Bruch nicht verrutscht.ʽ Das kenne ich aus Indianerfilmen.“

Kulturelle Aneignung in Reinform

Solche Textstellen sind eigentlich gerade aus der Sicht von Habecks eigener Partei zutiefst rassistisch und müssten eigentlich zu seinem lebenslangen Ausschluss aus allen Diskursen sowie seiner Stigmatisierung als Politik- und Gedanken-Krimineller führen. Ein alter weißer Mann verbreitet hier Stereotype über Naturverbundenheit und Heilkunst bei den indigenen Völkern Amerikas – aus linker Sicht eine kulturelle Aneignung reinsten Wassers und ein Sakrileg sondergleichen.

Legt man die Kriterien der Grünen an, müsste nun also eine Kampagne gegen die Edel Verlagsgruppe, die das Buch herausgebracht hat, beginnen – und zwar so lange, bis das Buch aus dem Programm genommen und alle Restexemplare vernichtet wurden. Vor allem kann ein Mann, der solche Bücher schreibt, nicht mehr länger Wirtschaftsminister und Vizekanzler sein – das müsste doch gerade den Grünen klar sein.

