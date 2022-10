Kretschmer: Im Osten andere Position zum Krieg

Zitat des Tages: „Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine verändert nach Ansicht von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer das Verhältnis der Deutschen in Ost und West zueinander. (…) 32 Jahre nach der Wiedervereinigung müsse man akzeptieren, ‚dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt, auch was den Blick auf den Krieg in der Ukraine betrifft und die Frage, wie man damit umgehen soll‘. Man müsse akzeptieren, ‚dass wir eine andere Position haben‘, und die sei ‚absolut gleichberechtigt‘.“ (NTV)

„Die Altparteien spielen die Bürger gegeneinander aus und machen so eine Politik für Deutschland unmöglich. Angesichts dieser Lage muss meine Partei, die unser Land aus dem Würgegriff der Altparteien und ihrer Hintermänner befreien will, ohne Wenn und Aber auf der Seite des Volkes stehen! Deshalb sage ich hier und heute in Richtung meiner Parteifreunde: Hört auf, von einer Koalitionsregierung mit der CDU zu träumen!“ (Der AfD-Politiker Hans-Thomas Tillschneider, COMPACT 10/2022)