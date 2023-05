Koblenz: Bühne auf für Rechtsterror-Farce

Die Gruppe „Vereinte Patrioten“ soll versucht haben, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen. Medien und Politik sind fast schon verkrampft darum bemüht, die Gruppe irgendwie als „gefährlich“ aussehen zu lassen. Aufklärung über das Rechtsterrorismus-Phantom bietet unser Paket „Der NSU-Komplex“ mit exklusiven Recherchen, Reportagen und Dokumenten. Hier mehr erfahren.



Seit heute stehen vier Männer und eine Frau als Angeklagte vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz. Sie sollen nach den Vorhaltungen der Bundesanwaltschaft einen Staatsstreich geplant und den Versuch unternommen haben, bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland herbeizuführen. Auf den zweiten Blick wirkt die ganze Geschichte so skurril, dass man sich fast schon fragt, warum um diese Geschichte ein derartiges Aufheben gemacht wird.

Geheimdienste wieder mittendrin

Die Hintergründe stellen sich so dar: Am 13. Oktober vergangenen Jahres wurde die im sächsischen Flöha ansässige 75jährige frühere Mainzer Religionslehrerin Elisabeth R. festgenommen. Der Fall erregte bundesweites Aufsehen: Sie ist die von den Medien häufig als „Terror-Oma“ bezeichnete Person, die mit weiteren Hauptbeschuldigten versucht haben soll, im Zuge einer angeblich geplanten Kommandoaktion „Klabautermann“ Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen.

In ihrer sächsischen Wahlheimat nahm man die ältere Dame allerdings – wie die Freie Presse berichtet – als schrulliges „Waldweibel“ wahr, die bei dunkler Nacht im Schein ihrer Taschenlampe Unkraut zupfte. „Überführt“ wurde die Gruppe, nachdem ein V-Mann des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz an einen mutmaßlichen Mitverschwörer von Elisabeth R. auf einem Supermarktparkplatz in Neustadt an der Weinstraße Waffen übergeben hatte.

„Terror-Oma mit Kartoffelsack“

Nach der Festnahme von R. brachte die Bild auf ihrer Titelseite ein Foto, auf dem man sieht, wie die Seniorin – in der Hand eine Papiertüte für ihre Habseligkeiten – in Karlsruhe aus dem Helikopter klettert. Die Schlagzeile dazu lautete:

„Die Terror-Oma mit dem Kartoffelsack“

Auch die Pläne der Gruppe muten geradezu unfassbar an. So sollen die „Vereinten Patrioten“ neben ihrem Entführungsvorhaben auch versucht haben, im Rahmen ihres Projekts „Silent Night“ einen bundesweiten Stromausfall herbeizuführen. Außerdem sollte ein Schauspieler Olaf Scholz oder Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier imitieren, um die Absetzung der Bundesregierung und die Wiederherstellung des Deutschen Reichs mit der Verfassung des Jahres 1871 zu verkünden.

„Harte, gerechte Urteile“

In einem Schreiben an den russischen Präsidenten Wladimir Putin wollte die Gruppe laut Anklage um Unterstützung erbitten, in einem geplanten Schreiben an den polnischen Präsidenten Andrzej Duda wollte die Gruppe diesem angeblich mitteilen, dass keine Revision der deutschen Ostgrenzen geplant sei.

Das alles gehört natürlich eher in den Bereich Slapstick als in den Bereich einer echten Bedrohung. Weil die ganze Geschichte wie eine Farce wirkt, gaben sich Politiker und Medienvertreter heute zum Prozessbeginn größte Mühe, immer wieder auf die angeblich von der Gruppe ausgehende Gefahr zu verweisen und diese regelrecht zu beschwören.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach betonte in einer Stellungnahme gegenüber dem Spiegel:

„Ich wünsche mir harte, gerechte Urteile.“

Damit soll wohl schon einem Urteil des Gerichts vorgegriffen werden, obwohl die Verhandlung des Falles ja noch ansteht. Der Anwalt eines Beschuldigten ließ jedenfalls schon mitteilen, dass sein Mandant keinen blutigen, sondern einen gewaltfreien Umsturz geplant habe.

Wer meint, dass eine solche Farce wie die Geschehnisse um die „Vereinten Patrioten“ für den normalen Bürger dann doch allzu durchschaubar ist, der täuscht sich wohl leider.

Totalitäre Optik

Längst schon scheinen viele Deutsche im Zuge des „Kampf gegen Rechts“ eine totalitäre Optik übernommen zu haben, die der im vergangenen Jahr verstorbene Rechtsintellektuelle Günter Maschke einmal so beschrieb:

„Der Feind ist klein, schmutzig, hässlich, historisch widerlegt, intellektuell bankrott – aber er ist ungeheuer gefährlich und teuflisch raffiniert!“

Das Übernehmen dieser Perspektive mag auch dazu beigetragen haben, dass schon die behördlicherseits präsentierte Story zum NSU-Phantom, die voll absurdester und haarsträubendster Widersprüche ist, von vielen Bürgern übernommen wurde.

