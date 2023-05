Die fünf größten Lügen. «Überschwemmungen, Dürren, Hitzewellen, extreme Stürme und Waldbrände werden immer schlimmer», so UN-Generalsekretär Antonio Guterres im September 2022. Das neue Ausmaß dieser Katastrophen habe «nichts Natürliches an sich». Doch ist das wirklich so? Ein Blick auf frühere Horror-Prognosen lässt daran zweifeln. Dieser Artikel erschien im COMPACT-Spezial 37: „ Klima-Terroristen“. _ Die fünf größten Lügen Eine neue Eiszeit droht Fiktion: Noch in den 1970er Jahren gingen führende Klimawissenschaftler davon aus, dass die Erde