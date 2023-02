Klima-Terroristen: Unsere neue Spezial-Ausgabe

Sie kleben sich auf Straßen fest, beschmierten wertvolle Gemälde, zerstechen Autoreifen und gingen in Lützerath mit Molotow-Cocktails und angespitzten Pfählen auf Polizisten los. In unserer neuen Spezial-Ausgabe „Klima-Terroristen – Was sie denken und wer sie bezahlt“ zeigen wir ihr wahres Gesicht, zerlegen ihre Lügen, demaskieren ihre Ideologie und beleuchten ihre irren Vordenker und milliardenscheren Finanziers. Hier mehr erfahren.

Sie geben sich alternativ, sozial und ökologisch, doch in Wirklichkeit sind sie die Sturmtruppen des Great Reset. In unserer neuen Spezial-Ausgabe „Klima-Terroristen – Was sie denken und wer sie bezahlt“ enthüllen wir, was wirklich hinter den wissenschaftlich längst widerlegten Theorien vom menschengemachten Klimawandel, grüner Politik und dem sogenannten Aktivismus von Fridays for Future, Extinction Rebellion, Letzte Generation & Co. steckt. Und wir enthüllen, wer die wild gewordenen Klima-Kids bezahlt: Berüchtigte Milliardäre aus den USA.

Unser Geschenk 🎁 für Sie: Asyl-Tsunami, Kriegsgefahr und Energiekrise – Deutschland steht am Abgrund, doch die öffentlich-rechtlichen Medien beschönigen, schweigen, vertuschen oder verdrehen die Tatsachen. In COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt – Argumente gegen die Staatsmedien“ zeigen wir, wie ARD, ZDF & Co. tricksen, fälschen und hetzen. Diese Ausgabe, die im Handel sonst 9,90 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis Dienstag (28. Februar 2023, 24 Uhr) ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt“.

Es ist ein ausgeklügelte Agenda, ganz im Sinne des Weltwirtschaftsforums von Klaus Schwab, ganz im Sinne seiner Vision eines Great Reset, voll auf Linie der Großen und Mächtigen. Oder dachten Sie, dass es Zufall ist, wenn Greta Thunberg und Luisa Neubauer direkt von der Schlammschlacht um Lützerath in den piekfeinen Nobelort Davos reisen, um den Lenkern der Welt ihre Aufwartung zu machen?

Die volle Packung gegen die Klima-Ideologen

In COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen – Was sie denken und wer sie bezahlt“ zeigen wir, wie Klima-Gruppen von stinkreichen US-Milliardären, darunter Bill Gates, die Ölmagnaten-Familie Getty und die Rockefeller-Stiftung, gepampert werden, um ihre wahre Agenda zu betreiben: In Wirklichkeit geht es Fridays for Future & Co. nämlich nicht um die Rettung der Welt, sondern erklärtermaßen um Deindustrialisierung, den Umbau unserer Wirtschaftsordnung und die Abschaffung der „weißen Vorherrschaft“.

In unserer neuen Spezial-Ausgabe setzen wir uns aber nicht nur mit den Taten der Klima-Kleber und ihrer Hintermänner auseinander, sondern zerlegen auch die gesamte Klima-Ideologie mit wissenschaftlich fundierten Argumenten. Wir entlarven die Lügen des Weltklimarates IPCC und seiner deutschen Partnerorganisationen. Und wir zeigen, welchen gesellschaftlichen Einfluss Klima-Ideologen und Klima-Terroristen jetzt schon haben – und wohin das alles führen wird, sollten die Öko-Extremisten nicht gestoppt werden.

Kurzum: COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen“ ist die volle Packung gegen Greta, Luisa, die Letzte Generation und ihre Stichwortgeber. Jede Wette: Mit diesem Fakten-Hammer wecken Sie selbst das größte Klima-Schlafschaf auf!

Aus dem Inhalt

In COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen“ behandeln wir unter anderem folgende Themen:

Tränen, Trauma und Terrorismus

Kleber, Knete und Killer: Klima-Terroristen ohne Maske

Grüne Schale, roter Stern: Klimaschutz war nie das Ziel

Schwarze Seelen, verbrannte Erde: Weltenretter mit Psycho-Knacks

Genozid für Gaia: Die irren Vordenker der Klima-Terroristen

„Ein grünes Kambodscha“: Hans-Georg Maaßen über die Klima-Ideologen

Wissenschaft, Wetter und Wahn

Mythen, Macht und Moneten: Das Netzwerk der Angstmacher

Klimawandel? Klimaschwindel! 10 Klima-Märchen widerlegt

Stimmen gegen die Angst: Klima-Realisten klären auf

„Es gibt keinen Klimanotfall“: Offener Brief an die Vereinten Nationen

Eissturm in der Glaskugel: US-Extremwinter widerlegt Klima-Prognosen

Geo-Engeneering: Der verdeckte Klima-Terror

Climategate: Der größte Betrug der Klima-Schwindler

Vom Klima-Wahn wird Kopf-ab-Kult: Widerspruch wird nicht geduldet

Great Reset und grenzenlose Gier

Surfer auf der Klima-Welle: Die 10 größten Profiteure

Der Feind hinterm Lenkrad: Autoland wird abgebrannt

Operation Greenwashing: Wie der Klima-Terror der Umwelt schadet

Sechs Kinnhaken und ein Halleluja: Hans-Werner Sinn zertrümmert Klima-Lügen

Nützliche Idioten der Konzerne: Ein Gewerkschafter entlarvt die Aktivisten

Schöne Neue Klima-Welt

Endspiel um die Freiheit: Klima-Sklaverei durch CO2-Konto

„Die CO2-Debatte ist ein Trick, um uns abzuzocken“: Interview mit Dirk C. Fleck

Eingesperrt für immer: Von Corona- zu Klima-Lockdowns

Medien, Macht und Massenwahn: Gehirnwäsche im Dienst der Milliardäre

Ekel-Küche à la Schwab: Insekten-Fraß und Veggie-Pampe

Planet ohne Menschen: Die düsteren Visionen des Club of Rome

COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen – Was sie denken und wer sie bezahlt“ erscheint Mitte März. Sie können diesen einzigartigen Fakten-Hammer aber schon jetzt hier bestellen.