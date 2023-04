Klima-Terror: Fridays-for-Future-Aussteigerin packt aus

„Klimaterror gegen Umweltschutz“: Eine spannende Diskussion bei COMPACT-TV gibt Einblicke in die Welt der Klima-Kinder – und liefert gute Argumente, warum wirklicher Umweltschutz anders aussieht. Besonders spannend ist, an welchem Punkt Talkshow-Gast Selina mit der Klima-Bewegung gebrochen hat. Hier mehr erfahren.

Der Klimaterror hat Deutschland fest im Griff. Während Die Letzte Generation den Straßenverkehr blockiert und Kunstwerke beschmiert, verschärft die Ampel-Regierung ein Gesetz nach dem anderen. Darunter leiden nicht nur die Bürger, darunter leidet auch die Umwelt. COMPACT-TV hatte als Gäste unter anderem Selina eingeladen, früher Mitglied bei Friday for Future (FFF), sie hat auch globalen Klimastreik in Basel in der Schweiz mitorganisiert. Mittlerweile ist sie ausgestiegen und hat sich einer patriotischen Aktivistengruppe angeschlossen, nämlich der Jungen Tat in der Schweiz. Über diesen spannenden politischen Wandel und auch ein bisschen über das Innenleben von FFF hat sie bei COMPACT-TV gesprochen.

Weitere Diskussionsteilnehmer waren Jonas Schick („Die Kehre“), der Geologen Marcus Resch (AfD-Hessen) und Paul Klemm für COMPACT-TV.

Hier spannende Passagen unserer TV-Runde im O-Ton

Klemm: Sina, du warst Mitglied bei FFF, genau wie Luisa Neubauer. Was hat dich denn bewogen in diese Organisation einzutreten?

Sina: Ich denke, ich bin in meiner Kindheit sehr links aufgewachsen. Dadurch ist mir ziemlich schnell klar geworden, dass die Politik, Umwelt und Klima wichtige Themen für mich sind. Dass ich mich irgendwo wiederfinden muss, und das war dann halt die Klimabewegung.

Klemm: Was hat dich eher bewogen? War es eher die Sorge um die Umwelt, die zerstört wird, oder dieses Klimathema wie Treibhauseffekt, CO2-Anstieg usw. ?

Sina: Ich denke, eher die Umwelt, aber im Großen und Ganzen war das eher gekoppelt mit dem Klima.

Klemm: Du hattest also schon Angst vor einer Klimakatastrophe?

Sina: Ja

Klemm: Herr Resch, Sie als Geologe: Muss man Angst haben vor einer Klimakatastrophe?

Resch: Ich sage immer ganz offen, Klimawandel hat es auf diesem Planeten schon immer gegeben. Der menschliche Einfluss ist genau das Thema, das nicht beweisbar ist und man sollte von der Klimahysterie wegkommen. Es besteht nicht die Gefahr, dass der Kölner Dom morgen drei Fuß unter Wasser steht.

Klemm: Sina ist ein gutes Beispiel. Eine junge Frau die sich für die Umwelt einsetzen will, und deren erster Anlaufpunkt war keine konservative Gruppe oder ein heimatliebender Naturschutzverband, sondern eine linke Organisation, die auch maßgeblich von der amerikanischen Geldelite finanziert wird, von der Bill-und-Melinda-Stifung bis zur Rockefeller-Foundation, wie wir in unserer aktuellen Spezialausgabe „Klimaterroristen. Was sie denken und wer sie finanziert“ nachweisen. Was haben denn die Konservativen oder Rechten falsch gemacht, beziehungsweise was haben die Linken richtig gemacht, dass sie der erste Anlaufpunkt für umweltbewusste Jugendliche sind?

Schick: Das ist ein riesiger Komplex, warum man dieses Thema verloren hat, obwohl es mal ein rechtes, konservatives Thema war und wir es mal fest in der Hand hatten aber über die 70er und 80er Jahre verloren wurde. Das sieht man exemplarisch am Werdegang der Grünen in Deutschland. Heute ist der erste Anlaufpunkt von Jugendlichen, die sich über die Umwelt interessieren, nur links. So wie linke Gruppen dieses Thema für sich eingenommen haben, haben rechte Gruppen dieses Thema verstoßen. Wenn man in die großen rechten europäischen Parteien sieht, dann wird das Ökothema stiefmütterlich behandelt oder in Konfrontationsstellung zu den Grünen behandelt, mehr aber nicht.

Klemm (zu Sina): Du hast dann ja auch schnell gemerkt, dass du mit gewissen Themen aneckst und es Konfrontation gibt. Was für Themen waren das und gab es da eine freie Debattenkultur, dass man sich da frei austauschen konnte?

Sina: Eher schwer. Bei der Jugendpartei der SP mussten wir den Klimastreik für die Finanzierung vorstellen, Sympathisanten finden. Bei Gesprächen mit anderen in unserem Alter haben wir verschiedene Themen angesprochen, über Klima-, Migrationspolitik bis Veganismus. Da bin ich immer wieder gegen eine Wand gestoßen, da ich immer wieder eine andere Meinung hatte als die anderen.

Klemm: Wie kann man sich das Innenleben dieser Bewegung vorstellen? Gibt’s da strenge Hierarchien, oder was gibt es da so für Leute, die da aktiv sind?

Sina: Ich denke, für solch eine Bewegung braucht es Hierarchien, damit sie überhaupt so groß und strukturiert werden kann. Aber darüber wird nicht oft gesprochen, da Hierarchien in linken Bewegungen nicht so gut angesehen werden.

Klemm: Die Leute dort, von was werden die angetrieben? Ist es die Angst vor der großen Umweltkatastrophe, die kommt?

Sina: Ich denke schon, ja.

Klemm: Die Finanzierung lief dann vor allem über Spendengelder?

Sina: Am Anfang, wo ich dabei war, hatten wir während der Demonstration eine extra Arbeitsgruppe (AG), die für die Finanzierung zuständig war. Die waren dann während der Demonstration mit Eimern unterwegs und haben Geld gesammelt. Damit haben wir unsere Demo und Banner finanziert.

Der Bruch mit FFF

Klemm: Dann bist du ja ausgestiegen. Gab es da einen bestimmten Punkt, wo du dir gesagt hast, es geht nicht mehr, ich muss da jetzt raus, ich muss mir was neues suchen?

Sina: Das war bei der Vorstandssitzung, wo wir den Klimastreik vorgestellt haben, weil wir da auch Gespräche zum Veganismus, Gender hatten und ich da eigentlich ziemlich klar negativ eingestellt war, Fleisch esse und mir so viele Vorwürfe entgegengebracht wurden, weil ich nicht hinter dem Veganismus stehe, oder es für mich nicht das richtige ist, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich distanziere mich da mal. Das war dann auch gut so.

Klemm: Dann bist du ja Mitglied der Jungen Tat geworden. Die sind ja quasi genau am gegensätzlichen Ende des politischen Spektrums. Wie bist du da drauf gestoßen? Wie war dein Weg von der einen zur anderen Gruppe?

Sina: Also ich war ziemlich lange, also ein oder eineinhalb Jahre, gar nicht politisch aktiv, weil ich nicht genau wusste, wo sehe ich mich, wo werden die Themen angesprochen, die mir wichtig sind. Vor allem: Der Aspekt Umwelt ist – bei der SVP oder allgemein bei der Rechten nicht – oder nicht mehr – so groß geschrieben. Dann bin ich aber auf ein Aktionsvideo der Jungen Tat gestoßen und das hat mich aufgeweckt und interessiert. Weil ich gemerkt habe, die sprechen die Umweltthematik an, aber auch die Themen, die mich sonst interessieren, bei denen ich mir denke, dass die zur Zeit wichtiger sind.

Klemm: Was ist denn das Hauptziel der Jungen Tat? Worin besteht die Aktivität?

Sina: Die Junge Tat ist eine patriotische, aktivistische Gruppe, wo sich mit Umwelt- aber auch Migrations- und Genderthemen auseinandergesetzt wird. (…)

Schick: Nächster Aspekt bei diesem globalen Problem, ist diese Schuldaufladung zwischen dem Norden dem Süden gegenüber. Das ist diese alte Kolonialgeschichte, die man jetzt wieder auskramt. Dass der böse weiße Western ursächlich dafür ist, dass durch die Klimakatastrophe südlich des Äquators darunter leidet. Es wird ja gerne mit der Klimaschuld gearbeitet.

Klemm: Selina, hat das bei euch auch eine Rolle gespielt, die Schuld des weißen Mannes?

Selina: Ja, das auf jeden Fall. Nicht nur vom weißen Man, sondern von allen Leuten, die nicht so funktionieren, wie sie das gerne hätten. Oder auch jemand, der mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegt. Wie macht man das wieder wett? Isst du dafür kein Fleisch? Schuld war schon ein großes Thema bei uns.

