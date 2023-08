Klartext zu Antifa-Gewaltaufruf gegen Hessen-AfD

Für die Mainstream-Medien scheint der Gewaltaufruf der Antifa-Frankfurt gegen AfD-Kandidaten zur hessischen Landtagswahl größtenteils kein Thema zu sein.

Wenigstens Hendrik Hansen, Professor für politischen Extremismus und politische Ideengeschichte an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Berlin äußerte sich nun deutlich in der Welt:

„Im aktuellen Fall wurde neben der Karte mit den Wohnadressen auch dazu aufgerufen, den AfD-Politikern ,das Leben zur Hölle zu machenʽ – also ein ganz klarer Aufruf zu massiver Gewalt gegen die AfD-Politiker. Dabei geht es um sogenannte ,Interventionenʽ, damit meint die linksextremistische Szene Aktionen, die auch gewaltorientiert bis hin zum Terrorismus sein können.“

Und weiter äußert Hansen:

„Wenn es um Antifa beziehungsweise Antifaschismus geht, gibt es oft eine gewisse Beißhemmung. Da meinen viele, das sind doch die, die eigentlich das Gute wollen, aber leider manchmal in ihren Mitteln über das Ziel hinausschießen. Deswegen ist es schon wichtig, sich klarzumachen, dass bei linksextremistischer Antifa nicht nur die Mittel das Problem sind, sondern das Ziel es ist, nämlich eine andere Republik.“

