Mitten im August: Schneesturm in italienischen Alpen

Die jüngste Nachricht dieser „Klima-Apokalypse“ und dem „Zeitalter des globalen Kochens“ (O‑Ton UNO-Chef António Guterres) ist die Rückkehr des Schnees auf der Marmolata in Italien, obwohl der Monat August in der Regel nicht an die Kälte und den Frost eines Wintermonats erinnert. Es snd derzeit die niedrigsten Temperaturen seit Beginn der Messgeschichte in den italienischen Alpen.

„Frohe Weihnachten“ in den Alpen

Überraschenderweise hat der Sturm Patricia, wie er genannt wird, einen Temperaturrückgang von 10 Grad verursacht. Das hatte zur Folge, dass Urlauber, die den Sommer in den Bergen verbringen wollten, ihren Skiurlaub frühzeitig planen mussten.

Carlo Budel, der Besitzer der Hütte Capanna Punta Penia auf 3.400 Metern Höhe, nahm die Situation auf die leichte Schulter, indem er in einem Video, das in den sozialen Medien gepostet wurde, all seinen Freunden ein frohes Weihnachtsfest wünschte und an die ungewöhnlichen Temperaturen von ‑6 Grad erinnerte.

Dieser Text wurde im Rahmen der Europäischen Medienkooperation von Unser Mitteleuropa übernommen. Überschrift und Illustrationen wurden von unserer Redaktion eingefügt.

